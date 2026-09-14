ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ‘ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್’ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಡಾ. ಕುಮಾರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು 'ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಶಾಲ್ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಹೊರಬಂದಿದೆ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ, ಚಿತ್ರತಂಡ 'ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್' ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ. ಕುಮಾರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದು, ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಶಾಲ್ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಾಡು ಆರತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮನ ಕರುಣೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪಾಲನೆಯನ್ನು ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾರುತ್ತದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಬರುವ 'ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್' ಎಂಬ ಸಾಲು ಹಾಡಿಗೆ ಭಕ್ತಿಭಾವವನ್ನು ತುಂಬಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಾದ 'ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ರಾಮಾಯಣ'ದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
'ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್' ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಈ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೆಹಮಾನ್, ಶ್ರೀರಾಮನ ಕುರಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪವಿತ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್’ ಹಾಡಿನ ಜೀವಾಳವೇ ಶ್ರೀರಾಮನ ಹೆಸರನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು. ಸಂಗೀತದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ, ಅದನ್ನು ಸಿನಿಮೀಯ ಗೀತೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಗುರಿ ಇತ್ತು.
ಡಾ. ಕುಮಾರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಶಾಲ್ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹಾಡಿನ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಹೊರಹೋಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಎರಡೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮಾಯಣ: ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ವಿವರ
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಎಂಟು ಬಾರಿ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಡಿಎನ್ಇಜಿ (DNEG) ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಿದೆ. 'ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗ ಒಂದು' 2026ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.