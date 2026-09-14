‘ಮಂಗಳಗೌರಿ’ ಹೆಸರಿನ ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು KVN Productions ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಟಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ತಲೆಮಾರಿನ ಇಬ್ಬರು ನಟಿಯರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ‘ಮಂಗಳಗೌರಿ’ ಎಂಬ ವಿಭಿನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಥಾಹಂದರದೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ.
‘ಮಂಗಳಗೌರಿ’ಯಾಗಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ-ರುಕ್ಮಿಣಿ
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, 'ಇಬ್ಬರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರು. ಒಂದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪಯಣ' ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವ ಸಾಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ‘ಮಂಗಳಗೌರಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಸ್ಕೂಟಿಯ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ!
ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಸರಳ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೂಟಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ದೃಶ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕಿನ ಕಥೆ ಹೇಳಲಿದೆ ಸಿನಿಮಾ
‘ಮಂಗಳಗೌರಿ’ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದು, ಹಾಸ್ಯ, ಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಬದುಕಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಸುತ್ತ ಕಥೆ ಸಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಯಣವನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಚಿತ್ರತಂಡ ನೀಡಿದೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದಾದ ಮಾಲಾಶ್ರೀ-ರುಕ್ಮಿಣಿ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ‘ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್’ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಮಾಲಾಶ್ರೀ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್. ಇಬ್ಬರು ನಟಿಯರು ಒಂದೇ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದೇ ಸದ್ಯದ ಕುತೂಹಲ.
ರಾಹುಲ್ ಪಿ.ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ
‘ಮಂಗಳಗೌರಿ’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಪಿ.ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಟಾಕೀಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಂಕಟ ಕೆ. ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಹೇಮಂತ್ ಎಂ. ರಾವ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಇದರ ಸಂಗೀತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಝೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ‘ಮಂಗಳಗೌರಿ’, ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಿಂದಲೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಕಾದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.