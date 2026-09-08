ಲಂಕಾಧಿಪತಿ ಯಶ್ ಘರ್ಜನೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್?: 'ರಾಮಾಯಣ' ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಸೈಲೆನ್ಸ್?
ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಫಲಿತಾಂಶ, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮೌನ
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮೌನ ಇದೀಗ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಭಾಗವೇ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುವ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಭಾಗವೇ? ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಚಾರವನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಲು ಮೇಕರ್ಸ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೂ ಮೂಡಿದೆ.
ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ
ಈ ಹಿಂದೆ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳು ಕೊಂಚ ತಡವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮೌನ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಅದರ ನಂತರ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ
ಇತ್ತ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಇರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಒತ್ತಡವೂ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಅಂದುಕೊಂಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಫಲಿತಾಂಶವೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತ
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೆಲವರದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳನ್ನು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸುವ ಬದಲು, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕಾಯುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ?
ಇನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್, ಭಾರೀ ತಾರಾಗಣ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿರುವ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮೇಕರ್ಸ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಾ? ಅಥವಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಹಿಂದಿನ ತಂತ್ರವಾ? ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ನಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.
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