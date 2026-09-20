ಕಾಲಿವುಡ್ನ ‘ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್’ ನಯನತಾರಾ ನಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹10ರಿಂದ ₹15 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸತತ ಸೋಲುಗಳು ಅವರನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿವೆ.
ಕಾಲಿವುಡ್ನ ‘ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್’ ನಯನತಾರಾ ನಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹10ರಿಂದ ₹15 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸತತ ಸೋಲುಗಳು ಅವರನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿವೆ. ಪತಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಹಾಯ್’ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ತಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ನಯನತಾರಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಕೇವಲ ನಟನೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ನಟಿಯಾಗಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಭಾವನೆ.. ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಿರಾಸೆ!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಯನತಾರಾ, ‘ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್’ ಎಂಬ ಬಿರುದಿನೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ₹10 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹15 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಅವರು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನಯನತಾರಾ, ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಟಿಯಾಗಿ ದುಡಿದು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸತತ ಸೋಲುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪತಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ ನಯನ್?
ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವ ನಯನತಾರಾ, ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಕೈಕೊಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳೂ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಪತಿ ವಿಗ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ವಿಘ್ನೇಶ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ರಂಗನಾಥನ್ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ‘ಲವ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
‘ಹಾಯ್’ ಕೂಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಕೊಟ್ಟಿತಾ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ಕವಿನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ‘ಹಾಯ್’ಯನ್ನು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಎಸ್. ಲಲಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಯನತಾರಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರೊಟೀನ್ ಕಥಾಹಂದರದಿಂದಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ₹14 ಕೋಟಿ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹5 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೈಯರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿವೆ.
‘ನಯನತಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ?’
2021ರಲ್ಲಿ ‘ನೆಟ್ರಿಕನ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಯನತಾರಾಗೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ನಟಿಸಿದ್ದ ‘ಕಾತುವಾಕುಲ ರೆಂಡು ಕಾದಲ್’ (KRK) ಸಿನಿಮಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರ ಬಂದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ತರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಕನೆಕ್ಟ್’ ಕೂಡ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವ ನಯನತಾರಾ, ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಸ್ವತಃ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇಡ.. ನಟನೆಯತ್ತ ಮಾತ್ರ ಗಮನ?
ನಟಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಕರಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಯನತಾರಾ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕದೇ, ಕೇವಲ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯ ನಯನತಾರಾ ಕೈತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾ, ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು, ತಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಟನೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ‘ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್’ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯದ ಫಿಲ್ಮ್ನಗರದ ಮಾತು.