ನಟಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಲ್ಲಿನ ಸೊಬಗನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಪ್ಪದ ರೋಸ್ಟ್, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಕರಾವಳಿ ಬಿಸಿಲು, ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡುವೆಯೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ... ಹೀಗೆ ಹಲವು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಮನೆಯ ಭಾವವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಶ್ರದ್ಧಾ ಶ್ರೀನಾಥ್, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ತಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ರೇಸ್ನಿಂದ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ 'ಬೆಂಗಳೂರು ಟೈಮ್ಸ್' ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ'
ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆದಿರುವ ಶ್ರದ್ಧಾ ಶ್ರೀನಾಥ್, ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಈಗ ಬದಲಾಗಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡುವ ಮೊದಲು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ತಂಡವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಮನಸ್ಸು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಾನು ಆ ಒಳಗಿನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪಾತ್ರವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಗಾಢವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಭಿನಯಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡವಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ತಂಡವೇ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿನಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಳನೋಟ ಈಗ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.
'ನಿಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿ ಬೆಳೆದಂತೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ'
ಶ್ರದ್ಧಾ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಯೋದಲ್ಲಿರುವ 'actress, not heroine' ಎಂಬ ಸಾಲು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳು ಕೃತಕವಾಗಿ ಅನಿಸತೊಡಗಿದವು. ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೂ ನಾನು ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ತೆರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಪಾತ್ರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೇನೋ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶ್ರದ್ಧಾ.
'ಹೊಸ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ'
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಈಗ ನನಗೆ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಂತಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸಿಗುವ ಅನುಭವವೇ ಬೇರೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 'ಉರ್ವಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಡೀ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ.
ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ತೊರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು. ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಡಲತೀರಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಕೇವಲ ಸುಂದರವಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಶ್ರದ್ಧಾಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕಾಪು ಲೈಟ್ಹೌಸ್, ಕಡಲತೀರಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅದು ನನ್ನ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇಕೆ?'
ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದರಿಂದಲೇ ಅದರ ಮಹತ್ವ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂಬುದು ಎಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರವೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಸಿನಿಮಾ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಎಂಬ ಲೇಬಲ್ ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಬೇಕು ಎಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈಗ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ'
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅನುಭವದ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೇ ಹೊಸ ಅರಿವು ಮೂಡಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನೇ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ನಾನೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡಲು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದೂ ನನಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಬೇಸರದ ದಿನವಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಗುಣಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಈ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ'
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಶ್ರದ್ಧಾಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆ. ನಾನು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಈ ರೇಸ್ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಜನರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.