ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್, ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ, ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆ, ವರ್ಕ್-ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಲ್-ನೆಕ್ಸ್ಟ್-ಡೋರ್ ಇಮೇಜ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಪೀರಿಯಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಶಕ ಪೂರೈಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಬದಲಾಗುವ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ನಟಿ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಒಂದೊಂದು ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.
ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಆಶಿಕಾ, ತಮ್ಮ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ನಟನೆಯೇ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಜನರ ಗಮನದಿಂದ ಮರೆಯಾಗಲೂಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾಯುವಂತಾಗಿರುವುದು ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ’
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಆಶಿಕಾ, ಆಗ ತಾವು ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ತಮ್ಮನ್ನು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶೈ ಆಗಿದ್ದ ತಾವು, ಇಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಯಣ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆಶಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಒಂದೊಂದು ಅನುಭವ.. ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ’
ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚ್ಯೂಸಿಯಾಗಿರುವ ಆಶಿಕಾ, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಕೇಳುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಡಿದರೆ, ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ತಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಆಶಿಕಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ 20 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರಬಹುದು. ಆ 20ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಸಿನಿಮಾ ಹೊರಗಿನ ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ನನ್ನನ್ನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರಿಸಿದೆ’
ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಮಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಶಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೊರಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಜೀವನ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಮ್ಮ ನಿಲುವು. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ವರ್ಕ್-ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳತ್ತ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ’
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಆಶಿಕಾ, ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೃಶ್ಯ, ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ಡೈಲಾಗ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಬಹುದು. ಆದರೂ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹೆಚ್ಚು ಆಲೋಚನಾಶೀಲವಾದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಆಶಿಕಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
‘ಗಲ್-ನೆಕ್ಸ್ಟ್-ಡೋರ್ ಇಮೇಜ್ನಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು’
ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿ ಪಯಣದ ಬಳಿಕವೂ ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ನಟಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಆಶಿಕಾ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಹುಶಃ ಶೇ.10ರಿಂದ 20ರಷ್ಟನ್ನಷ್ಟೇ ಅನ್ವೇಷಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು. ಅಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು ತಮ್ಮಿಗಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ‘ಗಲ್-ನೆಕ್ಸ್ಟ್-ಡೋರ್’ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಪೀರಿಯಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆಶಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನನ್ನಿಂದ ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕಿದೆ’ ಎಂಬ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು, ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದ ನಂತರವೂ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಕಲಿಯುವ ಹಂಬಲ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪಾತ್ರಗಳ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.