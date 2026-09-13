ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಟ್ನದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಫೋಟೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈನೋಸಾರ್, ದೈತ್ಯ ಜೀವಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇವೆ. ಈ ಫೋಟೋ ನಿಜಾನಾ? ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ 'ವಾರಣಾಸಿ' ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಆದರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಜೋನಸ್ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ, ಈಗ ಸೆಟ್ನದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಒಂದು ಫೋಟೋದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋ ನಿಜವಾಗಿಯೂ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾದ್ದಾ ಅಥವಾ ಯಾರೋ AI ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಾನಾ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಫೋಟೋ
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಡೈನೋಸಾರ್ ತರಹದ ಒಂದು ದೈತ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ, ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜೀವಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬೃಹತ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ, ರಾಜಮೌಳಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, 'ವಾರಣಾಸಿ' ಸೆಟ್ನದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಈ ಫೋಟೋ ಅಸಲಿಯತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯೇನು?
ವೈರಲ್ ಫೋಟೋ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ SSMB29 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. 2025ರ ಗ್ಲೋಬ್ಟ್ರಾಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೊಂದು ಗ್ಲೋಬ್-ಟ್ರಾಟಿಂಗ್, ಟೈಮ್-ಟ್ರಾಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಸಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು 'ರುದ್ರ' ಎಂಬ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಜೋನಸ್ 'ಮಂದಾಕಿನಿ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ 'ಕುಂಭ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಒಂದು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹದ (asteroid) ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ.
'ವಾರಣಾಸಿ' ರಿಲೀಸ್ ಯಾವಾಗ?
ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ 2027ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದರು. 2027ರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಲಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಫೋಟೋ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಚಿತತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ರಾಜಮೌಳಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ.