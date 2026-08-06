Mahesh Babu Leaked Video: ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಲುಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನ್ನುತ್ತೆ.

ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಾಯಕರಾಗಿ, ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್‌ನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಇದನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗಿ ತೆರೆಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಕೂಡ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಹಸಿಯೊಬ್ಬನ ಕಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂಶಗಳೂ ಇರಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹನುಮಂತನ ಲಂಕಾ ದಹನದ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು 'ರುದ್ರ' ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏಳು ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಯೂ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೆಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೃಶ್ಯಗಳು ಲೀಕ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಲೀಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಈಗ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಡಿ-ಗ್ಲಾಮರ್ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಡಿಗೆ ಸಿಂಹದಂತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲ್ಯಾಣಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ದೃಶ್ಯವೂ ಇದೆ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗಗಳಿವೆ. ನೀರಿನೊಳಗೆ ಇಳಿದ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಲುಕ್ ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್‌ಗಿಂತ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ.

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ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯ

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಾಜಮೌಳಿ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕೂಡ ಡ್ಯೂಪ್ ಬಳಸದೆ ಸ್ವತಃ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ಲೀಕ್ ಆದ ದೃಶ್ಯಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ರಂದು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.