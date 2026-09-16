ದಿವಂಗತ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಸಿನಿ ಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳ ಕುರಿತು ನಟ ಬಾಬು ಮೋಹನ್ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯಗೆ ‘ಅಮ್ಮೋರು’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲು ತಾವು ಹೇಗೆ ಕಾರಣರಾದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಾಬು ಮೋಹನ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಿವಂಗತ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಸೌಂದರ್ಯ, ಗ್ಲಾಮರ್ ಶೋಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇಂದಿಗೂ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಬಾಬು ಮೋಹನ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಕಹಿ ಹಾಗೂ ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದಿವಂಗತ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಒಡನಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾವುಕರಾದ ಬಾಬು ಮೋಹನ್
ಬಾಬು ಮೋಹನ್ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರನ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮುಗಿಸಿ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದ ಪುತ್ರ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವೇಳೆ ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರು. ಆ ದಿನ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕರಾಳ ದಿನವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಬಾಬು ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಒಡನಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಚಿನುಕು ಚಿನುಕು’ ಹಾಡಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಾಡು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ತಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐದಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಟಿಸಬೇಡಿ’ ಎಂದಿದ್ದರೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ!
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಲು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು ಎಂದು ಬಾಬು ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬೇಕೆಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರಿಂದ, ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ, ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ, ಜಯಲಲಿತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ತಾವು ನಟಿಸಿದ ಹಾಡುಗಳು ಕೂಡ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಬಾಬು ಮೋಹನ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಾಸರಿ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಮೂವರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌಂದರ್ಯಗೆ ‘ಅಮ್ಮೋರು’ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೀಗೆ!
ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬಾಬು ಮೋಹನ್ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ‘ಮನವರಾಳಿ ಪೆಳ್ಳಿ’ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಾವನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ‘ಅಮ್ಮೋರು’ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೋಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಶ್ಯಾಮ್ಬಾಬು ಸರಿಯಾದ ನಾಯಕಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಮಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಬಾಬು ಮೋಹನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಕ್ಷಣವೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಎರಡು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡು ಮದ್ರಾಸ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಕೋಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ, ಮರುದಿನವೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌಂದರ್ಯಗೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ!
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸೌಂದರ್ಯ ಕೊಂಚ ಹಿಂಜರಿದಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಾಬು ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ‘ಅಮ್ಮೋರು’ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಐದಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದವು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ‘ರಾಜೇಂದ್ರುಡು ಗಜೇಂದ್ರುಡು’, ‘ಮಾಯಲೋಡು’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದರು. ತಮ್ಮ ಶಿಫಾರಸಿನಿಂದಲೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಆಕೆ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಾಬು ಮೋಹನ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಬರಲ್ಲ’ ಎಂದರೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ತಂದೆ ಬಾಬು ಮೋಹನ್ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಬಾಬು ಮೋಹನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ಆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ. ‘ಪರವಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಾಬು ಮೋಹನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು ಮುಂದಾದರು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಮೋಹನ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ‘ಅಮ್ಮೋರು’ ಸಿನಿಮಾದ ಅವಕಾಶವೂ ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು ಎನ್ನುವುದು ಬಾಬು ಮೋಹನ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಾಗಿದೆ.