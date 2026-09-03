ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಫಿನಿಶರ್ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೊನೆ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆಯಿತಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ 'ಶ್ರೇಷ್ಠ ಫಿನಿಶರ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಭವಿಷ್ಯ ಈಗ ಅತಂತ್ರವಾಗಿದೆಯೇ? ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಮುಂಬರುವ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ರಿಂಕು ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ? ಇದು ಅವರ ಟಿ20 ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಂತ್ಯವೇ?
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಉಪನಾಯಕನ ಪಟ್ಟ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ರಿಂಕು ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರಣ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಕೈಬಿಡಲು ಕಾರಣವೇನು? ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗವೇ?
ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಹೊರಗಿಡಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರಿಂಕು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆಡಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 37 ರನ್ ಮಾತ್ರ. ಕಳೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ರಿಂಕು 5 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 11 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 295 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಹಳೆಯ ಆರ್ಭಟ ಕಂಡುಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಫಿನಿಶರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು ರಿಂಕು ಅವರಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಒಂದೆಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಟಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ (UPT20) ಮೀರತ್ ಮಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 9 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 372 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸದಿರುವುದು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ:
- ಪಂದ್ಯಗಳು: 48
- ಒಟ್ಟು ರನ್ಗಳು: 702
- ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್: 156.34
- ಅರ್ಧ ಶತಕಗಳು: 3
- ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್: 69*
ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯೇನು?
ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಈಗಲೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಬಹುಶಃ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಥವಾ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ರಿಂಕು ಮತ್ತೆ ನೀಲಿ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.