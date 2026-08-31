ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಲಂಡನ್/ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ (ಆ.31): ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (PCB) ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತು ಸರಣಿ ಕೈಚೆಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಈಗ ಎಡ್ಜ್ಬಾಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೀಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಆಗಿರುವ ಮೈಕ್ ಹೆಸ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಿಜ್ವಾನ್, ಗಾಯಾಳು ಇಮಾಮ್ ವಾಪಸ್
ಸತತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಮಾಮ್-ಉಲ್-ಹಕ್ ಕೂಡ ಗಾಯದ ತೀವ್ರತೆ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬದಲಿಗೆ ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಅರಾಫತ್ ಮಿನ್ಹಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವೀಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು ತಂಡವನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಲ್-ರೌಂಡ್ ದಾಳಿಗೆ ತರಗೆಲೆಯಾದ ಪಾಕ್
ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗಿದೆ. ಹೆಡಿಂಗ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ 103 ರನ್ಗಳ ಭಾರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 194 ರನ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ 2-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಲಿ ರಾಬಿನ್ಸನ್, ಜೋಶ್ ಟಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಅವರ ಮಾರಕ ದಾಳಿಗೆ ಕಂಗಾಲಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 110 ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 194 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲೂ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ
ಎಡ್ಜ್ಬಾಸ್ಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಾಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ ಟಿ20 ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಆಗಿರುವ ಮೈಕ್ ಹೆಸ್ಸನ್, ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರೆಡ್-ಬಾಲ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿರುವ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಅಹಮದ್ ತಂಡದ ಜೊತೆಯೇ ಇರಲಿದ್ದಾರಾದರೂ, ಅವರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹುದ್ದೆಯ ಮೇಲಿನ ಭವಿಷ್ಯ ತೂಗಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪಿಸಿಬಿ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.
ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಂಡು - ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಟೀಕೆ
ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೋಲಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಮೈಕ್ ಹೆಸ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಹೈ-ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಕಿಬ್ ಜಾವೇದ್ ಲಂಡನ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಕಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಜ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ನೀಡಲಿರುವ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇವರಿಬ್ಬರು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಿಸಿಬಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಸಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ, ಸಿಒಒ ಸುಮೇರ್ ಅಹಮದ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಲ್ಮಾನ್ ನಸೀರ್ ಕೂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಸಭೆಗಾಗಿ ಲಂಡನ್ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ.
ತಂಡವು ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಪಿಸಿಬಿ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬಕಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಅರಮನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸರಣಿಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತಂಡದ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಡುವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಈ ನಡೆ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಎಡ್ಜ್ಬಾಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಸರಣಿಯ ವೈಟ್ವಾಶ್ ಮುಖಭಂಗದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಯಿದೆ.