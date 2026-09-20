ಅಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 10,120 ರನ್, 38 ಶತಕ ಹಾಗೂ 67.46ರ ಸರಾಸರಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೂ ಭಾರತ ಪರ ಒಂದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಿದರು. 2000ರಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ನಿಷೇಧಕ್ಕೊಳಗಾದ ಅವರು 2014ರ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಬಳಿಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಮರಳಿದರು. 2025-26ರಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಮೊದಲ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
10,120 ರನ್ಗಳ ಸರದಾರನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವಕಾಶ!
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಅವರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತಹ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10,120 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ರನ್, 38 ಶತಕ ಮತ್ತು 67.46ರ ಸರಾಸರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಭಾರತ ಪರ ಅವರು ಆಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ.
ರಣಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ಬ್ಯಾಟರ್
ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರು 7,319 ರನ್ಗಳನ್ನು 80.42ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 31 ಶತಕಗಳಿವೆ. ಆಡಿದ ಆರು ರಣಜಿ ಫೈನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
1991-92ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು 933 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 175 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನೆರವಾದರು. 1996-97ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1,033 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, 114.78ರ ಸರಾಸರಿ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಶತಕಗಳೂ ಬಂದಿದ್ದವು.
ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ… ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ
1988ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಿದರು. ಎರಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 30 ಮತ್ತು 23 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೂ, ಶರ್ಮಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು 1988ರಿಂದ 1993ರವರೆಗೆ 31 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನೂ ಆಡಿದರು. ಆದರೆ 424 ರನ್, 20.19ರ ಸರಾಸರಿ ಅವರ ಏಕದಿನ ದಾಖಲೆ. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ.
2000ರ ಜೀವಾವಧಿ ನಿಷೇಧ ಬದಲಿಸಿದ ಬದುಕು
2000ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಕೇಳಿಬಂದಿತು. ಅವರು ಪಂದ್ಯ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2000ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಭಾರತ ನಾಯಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಅವರಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ನಿಷೇಧ ವಿಧಿಸಿತು.
ಆ ನಿಷೇಧದ ಪರಿಣಾಮ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೂ ಬಿತ್ತು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. 2014ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳುವ ದಾರಿ ತೆರೆದಿತು.
ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅಲ್ಲ… ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಅದ್ಭುತ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್
ನಂತರ ಅಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಕಾರಣ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
2025-26ರ ರಣಜಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು. ಬಳಿಕ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಣಿಸಿ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿತು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಳಿಕ ಆಟಗಾರರು ಅಜಯ್ ಶರ್ಮಾರನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬದುಕಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು.
ಒಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಅಜಯ್ ಶರ್ಮಾ, ಅದೇ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ, ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ತಂಡದ ಭಾಗವಾದರು.