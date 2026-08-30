2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗಾಗಲೇ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ತನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಜೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಬಲವಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು (Roadmap) ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಜಾಗ ಸಿಗುವುದು ಬಹುತೇಕ ಅನುಮಾನ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವರದಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಕೆಲ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಆ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರನನ್ನು ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಹೌದು, ಭಾರತದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳೆಗೆ 38 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಯಸ್ಸು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯುವ ಪಡೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಯುವ ಪಡೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ; ಗಂಭೀರ್ - ಗಿಲ್ ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್!
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದು, ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಸುತ್ತ ಹೊಸ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೆಂದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ 'ಬ್ಯಾಕಪ್' ಆಟಗಾರರ ಕೊರತೆ.
ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪು; ಪಂದ್ಯದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಯುವ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೊದಲ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಜಡೇಜಾಗೆ ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆ; ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಡೇಜಾ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಚಿಂತೆ: ಹಾರ್ದಿಕ್-ನಿತೀಶ್ ಗಾಯ!
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆಯು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊಂಚ ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ; ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಯುವ ಭರವಸೆ ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸತತ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಿವಂ ದುಬೆಗೆ ಬೆಂಬಲ; ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಭರವಸೆ; 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳೆಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು, ಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆಶಾವಾದದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಅವಕಾಶ?
ತಂಡದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕ ಹಾಗೂ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಯುವ ಸ್ಪಿನ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮುನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ 4 ರಿಂದ 5 ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸವಾಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು ಗಂಭೀರ್-ಗಿಲ್ ಜೋಡಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಅನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕ ವಿದಾಯ!
ಅನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ, ಯುವ ಉತ್ಸಾಹಿ ಪಡೆಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಲು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂದುಕೊಡಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸ್ಥಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಿವಂ ದುಬೆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, 2027 ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾರತ ತಂಡವು ಆಶಿಸುತ್ತದೆ.