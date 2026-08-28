149 ವರ್ಷಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾಗದ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಐವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಭಂಗಗೊಳಿಸಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಮಾಡುವುದು ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ. ಆದರೆ, 149 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ, ಎಂದಿಗೂ 0 ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಗದ 5 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಈ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
1. ಸೀನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ (ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ)!
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಸೀನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರದ್ದು. 2013 ರಿಂದ 2025 ರವರೆಗೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದ ಇವರು 47 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾಗಿಲ್ಲ.
ಪಂದ್ಯಗಳು / ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್; 24 ಪಂದ್ಯ / 47 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
ಒಟ್ಟು ರನ್; 1,946 (ಸರಾಸರಿ: 45.25)
ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್; 154
ಶತಕ / ಅರ್ಧಶತಕ; 6 ಶತಕ, 7 ಅರ್ಧಶತಕ
2. ಜಿಮ್ ಬರ್ಕ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)!
1950ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದ ಜಿಮ್ ಬರ್ಕ್, ತಮ್ಮ 8 ವರ್ಷಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಯಣದ 44 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ರನ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
ಪಂದ್ಯಗಳು / ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್; 24 ಪಂದ್ಯ / 44 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
ಒಟ್ಟು ರನ್; 1,280 (ಸರಾಸರಿ: 34.59)
ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್; 189
ಶತಕ / ಅರ್ಧಶತಕ; 3 ಶತಕ, 5 ಅರ್ಧಶತಕ
3. ರೆಗ್ಗೀ ಡಫ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)!
20ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ (1902-1905) ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಿಚ್ಗಳಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ರೆಗ್ಗೀ ಡಫ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷ.
ಪಂದ್ಯಗಳು / ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 22 ಪಂದ್ಯ / 40 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
ಒಟ್ಟು ರನ್; 1,317 (ಸರಾಸರಿ: 35.59)
ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್; 146
ಶತಕ / ಅರ್ಧಶತಕ; 2 ಶತಕ, 6 ಅರ್ಧಶತಕ
4. ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಟೇಲ್ (ಭಾರತ)!
ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಟೇಲ್. 1974 ರಿಂದ 1977 ರವರೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಇವರು ಆಡಿದ ಎಲ್ಲಾ 38 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1 ರನ್ ಆದರೂ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯಗಳು / ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್; 21 ಪಂದ್ಯ / 38 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
ಒಟ್ಟು ರನ್; 972 (ಸರಾಸರಿ: 29.45)
ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್; 115
ಶತಕ / ಅರ್ಧಶತಕ; 1 ಶತಕ, 5 ಅರ್ಧಶತಕ
5. ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನಿ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್)
1948 ರಿಂದ 1954 ರವರೆಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪರ ಆಡಿದ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನಿ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯಗಳು / ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್; 22 ಪಂದ್ಯ / 37 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
ಒಟ್ಟು ರನ್; 896 (ಸರಾಸರಿ: 26.35)
ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್; 107
ಶತಕ / ಅರ್ಧಶತಕ; 1 ಶತಕ, 4 ಅರ್ಧಶತಕ