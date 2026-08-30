ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ 1,280 ರನ್ಗಳ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 6/24 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ODIಗಳಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಸರಣಿಶ್ರೇಷ್ಠರಾದರೂ, ಬೆನ್ನುನೋವು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿತು. ಭಾರತ ಪರ ಕೇವಲ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಪಯಣ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು.
ರಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಆಟಗಾರರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ‘ಏನಾಗಬಹುದಿತ್ತು?’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಜಯ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರ ಕಥೆಯೂ ಅಂತಹದ್ದೇ. 1998-99ರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ಅವರು ಕೇವಲ 15 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 1,280 ರನ್ಗಳನ್ನು 106.66ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕು ಶತಕ, ಏಳು ಅರ್ಧಶತಕ ಹಾಗೂ ಅಜೇಯ 200 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚು!
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 86 ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 75 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದತ್ತ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಆಫ್ಸ್ಪಿನ್. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ 6/24 ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ್ನು 150 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ 96 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಪದಾರ್ಪಣೆ
1999ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ನೈರೋಬಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ODI ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಜಾಕ್ವೆಸ್ ಕಾಲಿಸ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಕೀನ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ 41* ರನ್ ಹಾಗೂ 3/38, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ 3/34 ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 3/34—ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ODIಗಳಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 12.20ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ 89 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸರಣಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು.
ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬೇರೆಯದೇ ಕಥೆ ಬರೆದಿತ್ತು
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಗಂಭೀರ ಬೆನ್ನುನೋವು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿತು. ದೀರ್ಘ ಚೇತರಿಕೆಯ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಯಿತು—ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಯಿತು.
ಚೆಂಡಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅದನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ವೇಗವಾಗಿ ಕುಸಿಯಿತು.
13 ಪಂದ್ಯಗಳು… ಆದರೆ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಗುರುತು
2002ರಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಭಾರತ ಪರ ಆಡಿದರು. ಒಟ್ಟು 3 ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 10 ODI—ಅಷ್ಟೇ ಅವರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಯಣ. ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 28 ರನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಕೆಟ್, ODIಯಲ್ಲಿ 136 ರನ್ ಹಾಗೂ 16 ವಿಕೆಟ್ ಎಂಬ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 5,553 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ರನ್ ಹಾಗೂ 59 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ 2006ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದರು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸ್ಕೌಟ್ವರೆಗೆ!
ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಕೋಚಿಂಗ್, ಸ್ಕೌಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಇಂದು ಅವರು ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹುಡುಕುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅದ್ಭುತ ರಣಜಿ ದಾಖಲೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಪದಾರ್ಪಣೆ, ಸರಣಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ—ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೇವಲ 13 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳು. ವಿಜಯ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರ ಕಥೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ‘What If’ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.