ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಗಗನ್ ಖೋಡಾ ಅವರ ODI ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕೇವಲ 6 ದಿನಗಳಷ್ಟೇ. ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 115 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅವರು, ಕೀನ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ 89 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 189 ಮತ್ತು ಅಜೇಯ 300 ರನ್ಗಳಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿದ್ದರೂ, ಭಾರತ ಪರ ಮೂರನೇ ODI ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
2 ODI, 115 ರನ್… ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ! ಗಗನ್ ಖೋಡಾ ಅವರ ವಿಚಿತ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಥೆ
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ ನಿರಂತರ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯದೆ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಗನ್ ಖೋಡಾ ಅವರ ಕಥೆ ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಅಧ್ಯಾಯ. ಭಾರತದ ಪರ ಕೇವಲ ಎರಡು ODI ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿದ ಅವರು 57.50ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 115 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ 89 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರೂ, ಮೂರನೇ ODI ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ರಣಜಿ ಶತಕ
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಖೋಡಾ ಕೇವಲ 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೇ 116 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
1994-95ರ ರಣಜಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 77.25ರ ಭರ್ಜರಿ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 618 ರನ್, ಎರಡು ಶತಕ ಮತ್ತು ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 237 ರನ್ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೋರಿಸಿತು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 189 ರನ್..!
1998ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ A ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡ ಖೋಡಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ A ವಿರುದ್ಧ ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ 328 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 189 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆಕಿಬ್ ಜಾವೇದ್, ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಮತ್ತು ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಅವರಂತಹ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿತು.
ಎರಡು ODIಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ
1998ರ ಮೇ 14ರಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಖೋಡಾ ODIಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅವರು, ಆರು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಕೀನ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ODI ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು.
ಕೀನ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ 89; ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ!
ಕೀನ್ಯಾ ನೀಡಿದ 224 ರನ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಬೇಗ ಬಿತ್ತು. ನಂತರ ಖೋಡಾ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ 98 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಕಟ್ಟಿದರು. ಖೋಡಾ 129 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 89 ರನ್, ಎಂಟು ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಲಭಿಸಿತು.
ಆದರೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ನವಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಧು ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
300* ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ ಮರಳಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ
2001ರಲ್ಲಿ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ವಿರುದ್ಧ ಖೋಡಾ 467 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 300 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಒಳಗೊಂಡ ದಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮರಳುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಖೋಡಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 8,516 ರನ್, 20 ಶತಕ ಮತ್ತು 42 ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. 2015ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಭಾಗವಾಗುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರಳಿದರು.
ಅವರ ಕಥೆ ಹೇಳುವುದು ಒಂದೇ—ಪ್ರತಿಭೆ ಅವಕಾಶದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಸಬಹುದು; ಆದರೆ ಆ ಬಾಗಿಲು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಲ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.