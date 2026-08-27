ಭಾರತದ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಟಗಾರರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಆರ್ಬಿಐ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಹುದ್ದೆಗಳ ಕುರಿತು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಕ್ರೀಡೆಯಾಚೆಗೂ ಅವರ ಬದುಕು ದಿನನಿತ್ಯ ಸಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಎದುರು ಬ್ಯಾಟ್-ಬಾಲ್ ಹಿಡಿದು ಅಬ್ಬರಿಸುವ ಆಟಗಾರರು, ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಬಂದರೆ ದೇಶದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಟದಿಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ 5 ಜನ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಆ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಯುಜವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್!
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಚತುರ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯುಜವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೂಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಗಾಲು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರು. ಆದರೆ ಮೈದಾನದಾಚೆಗೆ ಇವರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಚಾಹಲ್, ತೆರಿಗೆ ವಂಚಿಸುವವರ ಪಾಲಿಗೆ ಮೈದಾನದಷ್ಟೇ ಕಠಿಣ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ಇವರು ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆ. ಎಲ್. ರಾಹುಲ್!
ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹಾಗೂ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ತಮ್ಮ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವುದು ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವೋ, ದೇಶದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ 'ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' (RBI) ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಬಿಐನ ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸು ಜಾಗೃತಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವರನ್ನು ಆಫೀಸರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು.
ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್!
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಅಧಿಕಾರಿ (Regional Sports Officer)ಅತ್ಯಂತ ಬಡತನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದು, ಐಪಿಎಲ್ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ದೇಶದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಫಿನಿಶರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವರು ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್. ಇವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಇವರಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕ್ರೀಡಾ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಅಧಿಕಾರಿ' (RSO) ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವರ ಮೇಲಿದೆ.4. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ – ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (RBI Assistant Manager)ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಹಾಗೂ ಸ್ಫೋಟಕ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಬೆವರಿಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್. ಬಿಹಾರದ ಈ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಕೂಡ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅವರಂತೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ನಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಬಿಐ ದೇಶದ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್!
ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ (DSP)ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಮಗನಾಗಿ ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು, ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವೇಗದ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವವರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್. ಭಾರತ ತಂಡವು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯ ನಂತರ, ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ಸಿರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಸಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್-1 ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ 'ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್' (DSP) ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಸಿರಾಜ್, ಈಗ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಕಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಧರಿಸಿದ ಅಸಲಿ ಸಿಂಗಂ.ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟ್-ಬಾಲ್ ಹಿಡಿದು ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಬದುಕಲ್ಲ. ಈ ಐದು ಜನ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಯುವಕರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.