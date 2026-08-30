ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಗಾಯಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿಯಂತಹ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿದ್ದ ತಂಡವನ್ನು ಅತೀ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಈತನ ಪಾಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು ಹೊಸತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ, ಮುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತಹ ಅನುಭವಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರರಿರುವ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದರೆ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ. ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಗಾಯ, ವೈಭವ್ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಝೋನ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಈಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ 19ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅವರ ಬಲಗೈ ಮಣಿಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಬಡಿಯಿತು. ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲಿದ ಕಿಶನ್ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರನಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವಿನಿಂದಾಗಿ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದರೂ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆತ ತೋರಿದ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ, ಮುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್ ಅವರಂತಹ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ವೈಭವ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಝೋನ್ ತಂಡವನ್ನು ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ವೇಳೆಗೆ 81/3 ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ಈ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಂಡರ್-19 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕೇವಲ 10 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿರುವ ಈತನನ್ನು ಆಯ್ಕೆಗಾರರು ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಪನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ವೈಭವ್ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮುಂದಿನ 'ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್' ತಾನೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ.
ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಲೇ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಈ ದಿಟ್ಟ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.