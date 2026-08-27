ಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಸನಿಹ ಬಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಗಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲಂಬೋ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಸನಿಹ ಬಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸೋನಲ್ ದಿನುಷಾ ದ್ವಿಶತಕದ (ಪಂದ್ಯದ ಎರಡು ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ) ಹೋರಾಟದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಪ್ಪಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗಿಲ್, ನಾವು ಸುಮಾರು 154 ಓವರ್ಗಳ ಕಾಲ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಂದ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಫಾಲೋ-ಆನ್ ನೀಡದ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿ ಇತ್ತೇ?
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಫಾಲೋ-ಆನ್ ನೀಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಗಿಲ್, ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂಡದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದರು.
WTC ಫೈನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಿಲ್ ಏನಂತಾರೆ?
ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆದ ಕಾರಣ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (WTC) ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗಿಲ್, ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸರಣಿ. ನಂತರ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಿವೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಸುತಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ
ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಗಿಲ್, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುವ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅವರು ಚೆಂಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು. ಭಾರತ ಸರಣಿಯನ್ನು 1-0 ಇಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಕೊಲಂಬೋ ಟೆಸ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಪಾಠಗಳು ಮುಂದಿನ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಣಿಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.