ಮೈಚಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಕುಣಿಯುವ ಮೋಹಿನಿ, 'ಬಾಂಬೆ ಟೈಮ್ಸ್ಫ್ಯಾಶನ್ ವೀಕ್' ಶೋನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಮಿಂಚಿದ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ!
ದಿಶಾ ಪಟಾಣಿ.. ಮಾದಕ ಮೈಮಾಟ, ಬೋಲ್ಡ್ ಅವತಾರದಿಂದಲೇ ಸಿನಿರಸಿಕರ ಮನಗೆದ್ದ ಮಾಯಾಂಗನಿ.. ಈ ಮೋಹಿನಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋಲದವರೇ ಇಲ್ಲ.. ಐಟಂ ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಚಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಕುಣಿಯೋ ಈಕೆಯನ್ನ (Disha Patani) ನೋಡೋದೆ ಹಬ್ಬ.. ಸದಾ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರೋ ಈ ಚೆಲುವೇ ಈಗ ಅದೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹುಡುಗ್ರ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಜ್ಯೂಸಿ ಪ್ಯಾಂಟ್.. ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ದಿಶಾ
ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಏನ್ ನಡೀಗೆ.. ಏನ್ ನಡೀಗೆ.. ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್.. ಲೋ ಕಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಟೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್.. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಿವೀಲಿಂಗ್.. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜ್ಯೂಸಿ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್.. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ಮಂದಿ ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ಆಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ.. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ತಾ ಇಲ್ಲ.. ಕ್ಯಾಜೀ ದಿಶಾ ಆಪ್ಕಿ ದರ್ಬಾರ್ಅಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ದಿಶಾ ಬೋಲ್ಡ್ಬೆಕ್ಕಿನ ನಡಿಗೆ ನಡೆದಿರೋದು, ಬಾಂಬೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಫ್ಯಾಶನ್ವೀಕ್2026ರಲ್ಲಿ. ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಜ್ಯೂಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಿಶಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಜ್ಯೂಸಿ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದೇ ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಕೆ ಹಾಕಿರೋ ಡ್ರೆಸ್ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೊಲೆದಿರೋ ಹಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲಿರೋ ಈ ಜ್ಯೂಸಿ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್.. ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಇರೋ ಜಾಗ ನೋಡಿ.. ದಿಶಾ ಇದು ನಿನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ.
ದಿಶಾ ಎಷ್ಟು ಹಾಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈಕೆ ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್ ಆಗೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. MS ಧೋನಿ the untold story ಸಿನಿಮಾ ದಿಶಾಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಾಗಿ-2, ರಾಧೆ, ಏಕ್ ವಿಲನ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ದಿಶಾ, ಪ್ರಭಾಸ್ಗೂ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ರು.
5 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯನೊಂದಿಗೆ ದಿಶಾ ಡೇಟಿಂಗ್!
ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಂಜಾಬಿ ಗಾಯಕ ಜೊತೆಗೆ ದಿಶಾ ಹೆಸ್ರು ಗಂಟು ಬಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಗಾಸಿಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಗಿರೋ ಫೊಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಇಬ್ಬರು ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಿಶಾ ತನ್ನ ಜ್ಯೂಸಿ ಲುಕ್ನಿಂದ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಇರ್ಲಿ.. ಬೋಲ್ಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ ರೀತಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು..