ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಗಾಯಕಿ ಅದಿತಿ ಸಾಗರ್ ‘ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು’ ಡ್ರಾಮಾ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆ, ಸಂಗೀತ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಆಸೆ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದಿತಿ ಸಾಗರ್ ಮನದ ಮಾತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಗಾಯಕಿ ಅದಿತಿ ಸಾಗರ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಗೀತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. 'ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು' ಎಂಬ ಡ್ರಾಮಾ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅದಿತಿ ಸಾಗರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಹಲವು ಪದರಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದತ್ತ ಸೆಳೆದವು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಿಂದಿಯ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ವೊಂದರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಅದಿತಿ, ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳು ಹಾಗೂ ರಿಹರ್ಸಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದಿರುವ ಅನುಭವವನ್ನೂ 'ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು'
ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದ ಅದಿತಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪರಿಚಯವಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅವರ ತಂದೆ, ನಟ ಹಾಗೂ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲು ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಅವರನ್ನು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಪರಿಚಿತವಾದ ಜಗತ್ತು ಎಂದು ಅದಿತಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ಗಳ ಆ ವಾತಾವರಣವೇ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕುತೂಹಲ ಬೆಳೆಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮದೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅದಿತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನನ್ನನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ'
ನಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅದಿತಿ, ತಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೈಜ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕು'
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದಿತಿ ಸಾಗರ್ ಅವರದ್ದು. ಪುರುಷ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪುರುಷ ಪಾತ್ರಗಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಬರಹಗಾರರು ಪುರುಷರಾಗಿರುವುದೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅದಿತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಕಥೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ಬರಹಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ನೈಜವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಆಕೆಯ ಅನುಭವದ ಭಾಗವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸುವ ಬದಲು, ಅವರದೇ ಆದ ಭಾವನೆಗಳು, ವೈರುಧ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅದಿತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳಾ ನಟಿಯರನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇಮೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಹೆಚ್ಚು ನೈಜ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಭಯವೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗುತ್ತೀರಿ'
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಅದಿತಿಗೆ ಪಾತ್ರ ತಯಾರಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವ ಮುನ್ನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಷನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಕೋಚ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯ ಅನುಭವವನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅದಿತಿ, ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವತಯಾರಿ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಹಾಗೂ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದಿತಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ನನ್ನದೇ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ'
ಸಂಗೀತ, ನಟನೆ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅದಿತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಗತ್ತುಗಳಂತೆ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವೂ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಲೆಯ ಅನುಭವವೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಡುವಾಗಲೂ ತಾವು ಆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ಆತ ಅಥವಾ ಆಕೆ ಯಾಕೆ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಆ ಧ್ವನಿ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅದಿತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಟನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಎರಡೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೂಪಗಳು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಂದರ್ಭದ ಅರಿವು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಚಿತ್ರಕಲೆ ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಧ್ಯಾನದಂತೆ'
ಚಿತ್ರಕಲೆ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಆರ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅದಿತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಧ್ಯಾನದಂತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಮೌನ ಅಥವಾ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
ಅದೇ ಅನುಭವ ನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದಿತಿ ಸಾಗರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ, ಸಂಗೀತ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಅದಿತಿ ಸಾಗರ್ ಅವರ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಪಯಣ, 'ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.