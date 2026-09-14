ಚೀನಾದ Porsche ಮಾಲೀಕ ಡು ಲಿನ್ ತಮ್ಮ 718 ಕಾರನ್ನು 90 ಕಾಣೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳ ಫೋಟೋಗಳಿರುವ ಫ್ಲೈಯರ್‌ಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಿನತ್ತ ಸೆಳೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಮಕ್ಕಳ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೂ ನೆರವಾಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ!

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ Porsche ಕಾರು ಎಂದರೆ ವೇಗ, ಐಷಾರಾಮಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚೀನಾದ ಕುನ್ಮಿಂಗ್‌ನ ಡು ಲಿನ್ ಅವರ Porsche 718 ಇದೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರನ್ನು 90 ಕಾಣೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳ ಫೋಟೋಗಳಿರುವ ಫ್ಲೈಯರ್‌ಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುತ್ತಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಚಲಿಸುವ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Porsche ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಮಾಲೀಕ!

ಡು ಲಿನ್ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಸರಳ — ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ Porscheಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದು. ಮಕ್ಕಳ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವರು ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಭಿನ್ನ Porsche ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜನರು ಅದರ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಕಾರಿನತ್ತ ಸೆಳೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ, ಅದರ ಮೇಲಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಗಳತ್ತವೂ ತಿರುಗಿತು.

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90 ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದ ಮಡಿಲಿಗೆ!

ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೆಂದರೆ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬ ವರದಿ. ಹೀಗಾಗಿ ವೈರಲ್ ಅಭಿಯಾನ ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗದೆ, ನಿಜವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕಾರಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೇ ಮಕ್ಕಳ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಬಲ!

ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗೆ ಡು ಲಿನ್ ವಿಭಿನ್ನ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಷ್ಟೂ, ಕಾಣೆಯಾದ ಮಗುವಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಿಲುವು.

ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿರುವ Baby Come Home ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಣೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಜಾಲವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ.

ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ!

ದುಬಾರಿ ಕಾರನ್ನು ಸ್ವಂತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಡು ಲಿನ್ ಅದನ್ನೇ 90 ಕುಟುಂಬಗಳ ಹುಡುಕಾಟದ ಸಂದೇಶ ಹೊತ್ತ ವಾಹನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ Porsche ಈಗ ಕೇವಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಲ್ಲ — ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.