ಸ್ಕೋಡಾ ಆಟೋ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಡಾನ್ 'ಸ್ಲಾವಿಯಾ'ದ ಹೊಸ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಆಕರ್ಷಕ ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟುಗಳಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸ್ಕೋಡಾ ಆಟೋ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರು 'ಸ್ಕೋಡಾ ಸ್ಲಾವಿಯಾ'ದ ಹೊಸ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಿನ ಮೂಲ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡೇ, ಆಧುನಿಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು!
ಹೊಸ ಸ್ಕೋಡಾ ಸ್ಲಾವಿಯಾ ತನ್ನ ಪರಿಚಿತ ಸಿಲೂಯೆಟ್ (ಆಕಾರ) ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ:
ಫ್ರಂಟ್ ಲುಕ್; ಮುಂಭಾಗದ ಅಗಲವಾದ ಗ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರೋಮ್ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶಾರ್ಪ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ನವೀಕರಿಸಿದ ಡಿಆರ್ಎಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಂಪರ್ ನೂತನ ಕಳೆಯನ್ನು ತಂದಿವೆ.
ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್; 16-ಇಂಚಿನ ನೂತನ ಐದು-ಸ್ಪೋಕ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಂಡೋ ಲೈನ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಕ್ರೋಮ್ ಫಿನಿಶ್ ಕಾರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಹಿಂಭಾಗ; ಪರಿಷ್ಕೃತ LED ಟೈಲ್-ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬಂಪರ್ ಇದ್ದು, ಬೂಟ್ ಮುಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ (Illuminated) 'SKODA' ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬಣ್ಣಗಳು: ಹೊಸ ಆಕರ್ಷಕ ಬಾಹ್ಯ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ!
ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:
ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ; ಕುಶಾಕ್ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆಯಲಾದ 10.25-ಇಂಚಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 10.25-ಇಂಚಿನ ವಿಶಾಲವಾದ ಇನ್ಫೋಟೇನ್ಮೆಂಟ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆರಾಮದಾಯಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು; ಹೊಸ ಸೀಟ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚಾಲಿತ ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟುಗಳು, ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟಿನ ಮಸಾಜ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸಿಂಗಲ್-ಪೇನ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಮತ್ತು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.
ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು; ಹಿಂಭಾಗದ ಎಸಿ ವೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ 8-ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್!
ಈ ಬಾರಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ 1.0-ಲೀಟರ್ ಎಂಜಿನ್ಗೆ ತಂದಿರುವ ಹೊಸ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್!
1.0L TSI ಪೆಟ್ರೋಲ್; 116 bhp ಪವರ್ ಹಾಗೂ 178 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುವ ಈ 3-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಹಳೆಯ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್-ಪರಿವರ್ತಕ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಗರದ ನಿರಂತರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ.
1.5L TSI ಪೆಟ್ರೋಲ್; ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ 150 bhp ಪವರ್ ಹಾಗೂ 250 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಈ 4-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಮುಂಚಿನಂತೆಯೇ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಮತ್ತು 7-ಸ್ಪೀಡ್ DSG ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ!
ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (ESC), ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಹಿಲ್-ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಕೋಡಾ ಸ್ಲಾವಿಯಾ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್, ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ **ವೋಕ್ಸ್ ವಾಗನ್ ವರ್ಟಸ್, ಹ್ಯುಂಡೈ ವೆರ್ನಾ ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ** ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ.