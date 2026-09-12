ಭಾರತದ ಮೊದಲ PHEV ಕಾರು ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಹೆಕ್ಟರ್ ಟೋಮಾಹಾಕ್ ಇವಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 13.99 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.12) JSW ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹೆಕ್ಟರ್ ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಕಾರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಕಾರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪವರ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ‘ಮಲ್ಟಿ-ನ್ಯೂ ಎನರ್ಜಿ ವೆಹಿಕಲ್' (ಎನ್ಇವಿ) ಅನ್ನೋ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯ, ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಹೆಕ್ಟರ್ ಟೊಮಾಹಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ (ಇವಿ) ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ (PHEV) ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ
ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಬಿಟಿಎಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಹೆಕ್ಟರ್ ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಇವಿ (ಇವಿ) ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು. ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮೂಲಕ) 13.99 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ₹4.90. ಇನ್ನುPHEV ಕಾರಿಗೆ 21.79 ಲಕ್ಷ + ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ₹3.20 ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಡಿಗೆಯ ಆರಂಭಿಕ ‘ಬ್ಯಾಟರಿ-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್' (ಬಾಸ್) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಕ್ಟರ್ ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಎಂಜಿ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 517 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್
ಆಲ್-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಶಾಶ್ವತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಮೋಟಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ 69.2 ಕೆಡಬ್ಲ್ಯುಹೆಚ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ, 150 ಕೆಡಬ್ಲ್ಯು ಪವರ್ ಮತ್ತು 310 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 517 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 90 ಕೆಡಬ್ಲ್ಯು ವರೆಗಿನ ಡಿಸಿ ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ-ದೂರ ಸಾಮಥ್ರ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಟೊಮಾಹಾಕ್ ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ (PHEV) ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ 1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್, ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ (DHT) ಮತ್ತು 20.5 KWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 115 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲನಾ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 148 KW ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದಿಸುವ ವೇಗವರ್ಧನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಸುಮಾರು 9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ತಲಪುತ್ತದೆ
ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತೆ
ಈ ಕಾರು ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ (ESP), ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಟಿಸಿಎಸ್), ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಇಬಿಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಬಿಎಸ್, ಬ್ರೇಕ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಆಟೋ ಹೋಲ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್, ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (TPMS), ISOFIX ಚೈಲ್ಡ್-ಸೀಟ್ ಆಂಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ವೀಲ್ ವ್ಯೂನೊಂದಿಗೆ 360ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ವ್ಯೂ ಹೆಚ್ಡಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಸಮಗ್ರ ಸೂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಲೇನ್ ಕೀಪ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಲೇನ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್, ಲೇನ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್, ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ತುರ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ತುರ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೇರಿವೆ.