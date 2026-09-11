ಇಟಲಿಯ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಮರಾಝಿ 1993ರ ಹಳೆಯ Fiat Pandaಯನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಿ ಕೇವಲ 50 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಗಲದ ‘Flat Fiat’ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಸುಮಾರು 15 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. 12 ತಿಂಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾರು ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಹಳೆಯ Fiat Pandaಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ; ಕೇವಲ 50 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಗಲದ ‘Flat Fiat’!
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ, ಅಗಲವಾದ ಬಾಡಿ, ಎರಡು-ಮೂರು ಸೀಟ್ಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಟಲಿಯ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಮರಾಝಿ ಹಳೆಯ 1993 Fiat Panda ಕಾರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ, ಕೇವಲ 50 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಗಲದ ‘Flat Fiat’ ಎಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾರು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಿಗಿಂತ ಹಲವಾರು ಪಟ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿದಾದ ಚಾಲಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಕಾರಿನಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಐಡಿಯಾ
ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ Fiat Panda ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಕಾರನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅದನ್ನೇ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಳಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 12 ತಿಂಗಳು ಕೈಯಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಕಾರಿನ ಮೂಲ ಭಾಗಗಳ ಬಹುಪಾಲನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೇ ಅದರ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಿಸಿದರು.
149 ಸೆಂ.ಮೀ ಕಾರು ಈಗ ಕೇವಲ 50 ಸೆಂ.ಮೀ!
ಸಾಮಾನ್ಯ Fiat Pandaಯ ಅಗಲವನ್ನು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, Flat Fiat ಅನ್ನು ಕೇವಲ 50 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಗಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ದ ಸುಮಾರು 3.4 ಮೀಟರ್, ಎತ್ತರ 1.45 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ತೂಕ ಸುಮಾರು 264 ಕೆ.ಜಿ. ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳು, ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರಿನ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರೊಳಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಚಾಲಕ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಜಾಗವಿದೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಕಾರು ಯಾರೋ ‘ಫೋಟೋ ಎಡಿಟ್’ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದರೂ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ವಾಹನವಾಗಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಬದಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್
ಸಾಮಾನ್ಯ Fiat Pandaಯ ಎಂಜಿನ್ನ್ನು ಈ ಅತಿ ಕಿರಿದಾದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಂದ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಸುಮಾರು 15 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಸಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ‘Flat Fiat’
ಕಾರಿನ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ನೋಟಕ್ಕೆ AI ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರವಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಕಾರು ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿತ ವಾಹನವಾಗಿಲ್ಲ; ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್.
ಕಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಗ
Flat Fiat ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಕಾರಾಗಿರದಿದ್ದರೂ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ. ಹಳೆಯ ಕಾರಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಆಂಡ್ರಿಯಾ ‘ಕಾರ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು?’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.