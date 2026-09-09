ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಆಫರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿಯಾ ಕಾರು ಖರೀದಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ; ₹1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ

ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು! ಇದೇ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಕಾರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಭಾರತದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಫರ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹೇಗೆ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೋ, ಈಗ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಈ ರೇಸ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಕಿಯಾ

ಈ ಹಬ್ಬದ ಆಫರ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಿಯಾ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕರು ಈಗ ಕಿಯಾ ಶೋರೂಂಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಫರ್‌ಗಳಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳು ಕಿಯಾ ಮಾರಾಟ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೆಗಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ, ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ 1.5 ಲಕ್ಷದ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಶೋರೂಂಗೆ ಸೆಳೆಯುವ ಕಂಪನಿಯ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಆಫರ್‌ಗಳು ಡೀಲರ್‌ ಬಳಿ ಇರುವ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಖರೀದಿಸುವ ನಗರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಿಯಾ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಈ ಆಫರ್‌ಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ.

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ಅಂದಹಾಗೆ, 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಯಾವ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ?

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೇ ತಾನೇ? ಕಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರೂ, ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಂಬ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವಿಷಯ ಈಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸೆಲ್ಟೋಸ್, ಸೋನೆಟ್, ಕಾರೆನ್ಸ್‌ನಂತಹ ಕಿಯಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಫರ್‌ಗಳು ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರವಾದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ವಿವರ, ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಕಿಯಾ ಶೋರೂಂ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದೇ ಉತ್ತಮ ದಾರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಾಡೆಲ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.