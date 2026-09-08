ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ಗಜಕೇಸರಿ + ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಬಂಗಲೆ + ಕಾರು ಲಾಭ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2026 ರಂದು, ಗಜಕೇಸರಿ, ಭದ್ರ ಮತ್ತು ಮಾಲವ್ಯದಂತಹ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗವು ಈ ದಿನವನ್ನು ಶುಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ಶುಭ ದಿನವಾಗಬಹುದು. ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವಾಹನ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಹಳೆಯ ವಿವಾದವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಏಕತೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಒತ್ತಡವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಚೈತನ್ಯಶೀಲ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಿನವು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಿನವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಬುಧ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಗಣನೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನವು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಶುಕ್ರನ ಮಾಲವ್ಯ ಯೋಗದ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಷನ್, ವಿನ್ಯಾಸ, ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ದಿನವು ವರದಾನವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ಹೊಸ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಿನವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಸಂಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.