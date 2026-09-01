ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೊರಗುವ ಬದಲು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. ದಿನಕ್ಕೆ 200 ಕಪ್ ಟೀ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಸರಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಎನ್ನುವುದು ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ, ಸಂಸಾರ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಿ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ... ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಗಳ ನಡುವೆ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಾರೆಯೇ ವಿನಾ, ಸಿಕ್ಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಸಿ ರೂಮ್​ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆಸೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಉದ್ಯೋಗವೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸಂಬಳವೂ ಇಲ್ಲದೇ ಕೊನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೋ, ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನೋ ಶಪಿಸುತ್ತಾ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಷಗಳನ್ನು ಕಾರುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವನ ಕಳೆದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ!

ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಬೀದಿಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್​ ಎಂಜಿನಿರ್ಸ್​ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಬೋಂಡಾ ಮಾರಿ, ಟೀ ಮಾರಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಇರುವುದು ಚಾಟ್ಸ್​ ಮಾರುವವರದ್ದು. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಗೆ ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಎಂದೋ, ನೋಡಿದವರು ಏನಂದಾರೋ ಎಂದೋ, ಇಂದಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಅತ್ಯಾಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂಥ ಉದ್ಯೋಗ ಇದಲ್ಲ ಎಂದೋ, ಹೆಣ್ಣು ಕೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದೋ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ.

ಹಲವಾರು ಸಕ್ಸಸ್​ ಸ್ಟೋರಿಗಳು

ಆದರೆ, ಇಂಥವುಳಿಂದಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇದಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಸಕ್ಸಸ್​ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಬಿಜಿನೆಸ್​ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಜನರು ಬಂದುಬಿಡಬೇಕು ಎನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ತಂತ್ರ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್​ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಗಳೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್​ ಈಗ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಟೀ ಮಾರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚು ತೆಗೆದು ಹೇಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಟೀ-ಕಾಫಿ ಮಾರಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿದರೂ ಈ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

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kannadaudyamee ಎನ್ನುವ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಶೇರ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜನ ಸಂದಣಿ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಕ್​ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟೀ ಷಾಪ್​ ಇಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಇದು ವರ್ಕ್​ಔಟ್​ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಹಲವರ ಅಭಿಮತ. ಇಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಬೆಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರೂ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಂಥ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾಗಲೇ ಇದರ ದರ ಬೀದಿಬದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ 15-20 ರೂ.ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಾಭ ಡಬಲ್​ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಬಾಡಿಗೆಯೂ ಇದ್ದು, ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಟೆಂಟ್​ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಅದರ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ (ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಕೊಡಬೇಕಿರುವುದು ಇರತ್ತೆ ಬಿಡಿ!) ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ:

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೀಗಿದೆ

ಒಂದು ಕಪ್​ ಚಹಾ ಬೆಲೆ- 10

ದಿನಕ್ಕೆ 200 ಕಪ್​- 2 ಸಾವಿರ ರೂ

30 ದಿನ ಮಾರಾಟ- 60 ಸಾವಿರ ರೂ

ಚಹಾ ತಯಾರಿಸುವ ಖರ್ಚು- 15,000 ರೂ.

ಅಂಗಡಿ ಬಾಡಿಗೆ- 5,000 ರೂ

ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿಯುವ ಕಮಾಯಿ- 40 ಸಾವಿರ ರೂ.

ವರ್ಷಕ್ಕೆ- 4.80 ಲಕ್ಷ ರೂ.