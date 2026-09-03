ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (NPCI) ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ 'ಯೂನಿಫೈಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್' ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪಿನ್ ನಮೂದಿಸದೆಯೇ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಐಎಫ್ಎಸ್ಸಿ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ದಿನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೇವಲ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವವರೆಗೆ ಯುಪಿಐ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಪಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಒಟಿಪಿ ಗಳ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಂತೆ ಬೆರಳಚ್ಚು ಹಾಗೂ ಮುಖದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಯುಪಿಐ ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ!
ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವಾಗಲೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಪಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸುವ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಆಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ! ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಗ್ರಾಹಕರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಯತ್ತವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ಏನಿದು ‘ಯೂನಿಫೈಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್’?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ NPCI ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ಯೂನಿಫೈಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್' (Unified Agent Protocol - UAP) ಎಂಬ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು (Framework) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಎಐ ಆಧಾರಿತ 'ವರ್ಚುವಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು' ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.
ಅದಕ್ಕೂ ಎಐ ಆಸರೆ!
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ವಿವಿಧ ಇಕಾಮರ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಈ ಎಐ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ವತಃ ಮಾಡಲಿದೆ. ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಹಾಲಿನ ಬಿಲ್, ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ರೀಚಾರ್ಜ್ಗಳಂತಹ ನಿಯಮಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಪಿನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡುವ ಜಂಜಾಟಕ್ಕೆ ಇದು ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲಿದೆ.
ಮುಂಬೈನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಫೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ?
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಲಿರುವ ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಫೆಸ್ಟ್' ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಎನ್ಪಿಸಿಐ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ದಿಗ್ಗಜರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಈ ಹೊಸ ಎಐ-ಯುಪಿಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಪಂಚದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ವಹಿವಾಟಿನ ಸಮತೋಲನ!
ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗಲೂ ಭದ್ರತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳುವುದು ಸಹಜ. ಗ್ರಾಹಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎನ್ಪಿಸಿಐ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಐಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಿರಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಯುಪಿಐ ಪಿನ್ ಅಥವಾ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೃಢೀಕರಣ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬರಲಿದೆ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ!
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ.