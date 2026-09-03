ಬಾಲಾಕೋಟ್ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯ ಹೀರೋ, ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ವರ್ತಮಾನ್ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ಗೋವಾ ಮೂಲದ 'FLY91' ಎಂಬ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಅವರ ವಾಯುಪಡೆಯ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ವೇತನವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ.
2019 ರ ಬಾಲಾಕೋಟ್ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎಫ್-16 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿ, ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ವೀರ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ವರ್ತಮಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುವ ಅವರು, ಈಗ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಬದಲು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋವ ಮೂಲದ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭ!
ಅಭಿನಂದನ್ ಅವರು ಗೋವಾ ಮೂಲದ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ‘FLY91’ ಅನ್ನು ಸೇರಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಮಾನಗಳ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ಅಗಾಧ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭಿನಂದನ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಪಯಣವು, ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಸಂಬಳ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿರುವ ವೇತನದ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿತ್ತು?
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿದೆ.
ಮೂಲ ವೇತನ; ಈ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಮೂಲ ವೇತನ ಸುಮಾರು ₹1,30,600 ರಿಂದ ₹2,15,900 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳು; ಮೂಲ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA), ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA), ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಫೈಟಿಂಗ್ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಹಾರಾಟ ಭತ್ಯೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು; ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ವಸತಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಯಾನದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ಗಳ ವೇತನ ಎಷ್ಟು?
ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಯಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ವೇತನವು ಅವರ ಅನುಭವ, ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ವೇತನದ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಯಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ವೇತನವು ಅವರ ಅನುಭವ, ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ವೇತನದ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ!
ಜೂನಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್: ಮಾಸಿಕ ₹1.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹2.5 ಲಕ್ಷ.
ಫಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್: ಮಾಸಿಕ ₹2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹3.5 ಲಕ್ಷ.
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ (ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಗಳು): ಮಾಸಿಕ ₹5.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹7.5 ಲಕ್ಷ.
ಸೀನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ (ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರ್ಗ): ಮಾಸಿಕ ₹7.0 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು.
ಅಭಿನಂದನ್ ವರ್ತಮಾನ್ ಅವರು ಫೈಟರ್ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅಗಾಧ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ತರಬೇತಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವಿಮಾನಗಳ ಹಿರಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಕರ್ಷಕ ವೇತನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವ ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು!
ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಬಳ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ;
ಹಾರಾಟ ಭತ್ಯೆ (Flying Allowance); ನಿಗದಿತ ಹಾರಾಟದ ಗಂಟೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭತ್ಯೆ.
ಉಚಿತ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ; ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು.
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ; ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಧಾರಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೋನಸ್ಗಳು. ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ವೀರಾವೇಶ ಮೆರೆದಿದ್ದ ಅಭಿನಂದನ್ ವರ್ತಮಾನ್ ಅವರು ಈಗ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ.