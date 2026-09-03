ಪೆನ್ಷನ್ಬಜಾರ್ ಮತ್ತು ಉಬುಂಟು ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂ, ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS) ಒದಗಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.3): ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ (ಎನ್ಪಿಎಸ್) ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪೈಸಾಬಜಾರ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ಬಜಾರ್ ಉಬುಂಟು ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಉಬುಂಟು ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆ. ರತ್ನಾಪ್ರಭಾ, ಐಎಎಸ್ (ನಿವೃತ್ತ) ಮತ್ತು ಪಿಬಿ ಫಿನ್ಟೆಕ್ನ ಜಂಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಇಒ ಸರ್ಬವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು.
ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉಬುಂಟು ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂನ "ಉಬುಂಟು - ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಗ್ರೋ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ. ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಮೃದ್ಧ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂದು ಕೇವಲ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದಿಮೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದಾಗ, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಶಕ್ತರಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು, ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಿಬಿ ಫಿನ್ಟೆಕ್ನ ಜಂಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಇಒ ಸರ್ಬ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಪಿಂಚಣಿ ಸಖಿಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು 10,000+ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎನ್ಪಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ನಿವೃತ್ತಿ ಮೂಲಧನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಉಬುಂಟು ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ರತ್ನಪ್ರಭಾ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವು ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಆದ್ಯತೆಯಾಗುವ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ತಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.