ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆನ್ನು ತುರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನೆಯವರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ವತಃ ತುರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಚೀನಾದ 32 ವರ್ಷದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಇದೇ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆನ್ನು ತುರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನೆಯವರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ವತಃ ತುರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಚೀನಾದ 32 ವರ್ಷದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಇದೇ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದ ಶೆನ್ಜೆನ್ನಲ್ಲಿ ಝಾಂಗ್ ಶಿಯಾಕಿಯಾವೊ ಎಂಬ ಉದ್ಯಮಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅವರ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ‘itch-scratching’ ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದರೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತುರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
ಗಂಟೆಗೆ ₹4,200 ಶುಲ್ಕ
ಈ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 300 ಯುವಾನ್, ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹4,200 ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಮೊನಚಾದ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತುರಿಸುವ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಆರಾಮ ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಝಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹14 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ
ಝಾಂಗ್ ಅವರ ಎರಡು ಮಳಿಗೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಯುವಾನ್, ಅಂದರೆ ಅಂದಾಜು ₹14 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ತರುತ್ತಿವೆ. ಎರಡೂ ಮಳಿಗೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಶೆನ್ಜೆನ್ನ ಬಾವೊಆನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಳಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಫುಟಿಯನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಮಳಿಗೆಗಳು ‘Suma’ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಪುರುಷರೇ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರು
ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಇಬ್ಬರೂ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಝಾಂಗ್ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 70% ಗ್ರಾಹಕರು ಪುರುಷರು, ಉಳಿದ 30% ಮಹಿಳೆಯರು. ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಸೇವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಸಾಜ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಝಾಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮರುಮರು ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಶುರುವಾದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ
ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಕೂಡ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಬೆನ್ನು ತುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಝಾಂಗ್ ನೋಡಿದ್ದರು. ಆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು, ಯಾರಾದರೂ ಹಣ ಪಡೆದು ಬೆನ್ನು ತುರಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ತಾವು ಹಣ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಝಾಂಗ್ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೆನ್ನು ತುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನೆನಪೂ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಆ ಅನುಭವವೇ ಆರಾಮ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿತು.
ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಿರಲಿಲ್ಲ
ಆದರೆ ಕೇವಲ ಬೆನ್ನು ತುರಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾದರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಝಾಂಗ್ ಸ್ವತಃ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ, ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು.
ಹಿಂದೆ 7 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿ
ಝಾಂಗ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು 7 ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಕ್ರಾಸ್-ಬಾರ್ಡರ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವೆಬ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟರೂ ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ‘itch-scratching’ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡಿದೆ.
100 ಮಳಿಗೆ ತೆರೆಯುವ ಗುರಿ
ಈಗ ಝಾಂಗ್ ಅವರ ಗುರಿ ಚೀನಾದಾದ್ಯಂತ 100 itch-scratching ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಕನಸನ್ನೂ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೇವಾ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ‘itch-scratching’ ಅನ್ನು ಒಂದು ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅವರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಝಾಂಗ್ ಅವರ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.