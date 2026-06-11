ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳವಿದ್ದರೂ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಸುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 5 ಸರಳ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜೂ.11): ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳವಿದ್ದರೂ ಸಹ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮದೂ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ. ಸರಿಯಾದ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು 5 ಸರಳ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಉಳಿತಾಯ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಇಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಹಣದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ 5 ಸರಳ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ, ಇವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳವಿದ್ದರೂ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಬಳವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖರ್ಚುಗಳಿಗೇ ಮುಗಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ವೆಚ್ಚಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಹಾದಿಯು ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 5 ಸರಳ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆತುರಪಡಬೇಡಿ
ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾದ ತಕ್ಷಣ ಜನರು ದುಬಾರಿ ಮನೆ, ಹೊಸ ಫೋನ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು 'ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಕ್ರೀಪ್' (Lifestyle Creep) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಹವ್ಯಾಸವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 30 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಡಿ
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗೃಹ ಸಾಲದ (Home Loan) ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದ 30% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಎಂಐ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ನಿವ್ವಳ ಸಂಬಳದ (Take-home salary) ಶೇಕಡಾ 30 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು.
ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಬಜೆಟ್ ಯೋಜನೆ
ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವುದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವು ವೇಗವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಶೇಕಡಾ 20 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ (Certified Second-hand) ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೂಡಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಣತನದ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬಜೆಟ್ಗಾಗಿ 50-30-20 ನಿಯಮ
ಮಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 50-30-20 ನಿಯಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಡಿಗೆ, ರೇಷನ್, ಬಿಲ್ಗಳು ಮುಂತಾದ ಅಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಬಳದ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಿ. ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಸೆ ಹಾಗೂ ಇಷ್ಟದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉಳಿದ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ.
ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಲಿ
ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹಣವು ದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿಯಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದ ಪೋಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಟಿಟಿ (OTT) ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗಳು, ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಗಳು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು. ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ (Review) ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ.
Disclaimer: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.