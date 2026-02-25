ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆ ವೇದಿಕೆ 'ಜಾರ್' ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಐಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ (BUDS) ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಈ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಫೆ.25): ಜನಪ್ರಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾದ 'ಜಾರ್' (Jar) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಪರಾಧ ತನಿಖಾ ಇಲಾಖೆಯ (CID) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಠೇವಣಿ ವಂಚನೆ ತನಿಖಾ ಘಟಕ' ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.ಗ್ರಾಹಕರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುತ್ತಿದೆ (Gold Storage Practices), ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಪಡೆಯಲು ಸಿಐಡಿ ಈ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಬ್ರಿಂಕ್ಸ್' (Brink's) ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾಲ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಐಸಿಐಸಿಐ ಲೊಂಬಾರ್ಡ್ (ICICI Lombard) ವಿಮೆ ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. "ನಾವು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ (BUDS), 2019 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ಸಿಐಡಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸದ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಕಂಪನಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
'ಜಾರ್' ಕಂಪನಿಯ ಕೆಲಸವೇನು?
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ (Micro Transactions) ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾಲ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ನಗದಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ/ಆಭರಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈಗ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಹಿವಾಟು: ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ (UPI) ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟವು ದಾಖಲೆಯ ₹3,926 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ (2025) ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಸೆಬಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸೆಬಿ (SEBI), ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಈ ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚರಿಸಿತ್ತು.
ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ: ಜಾರ್ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೆಸ್ಟ್ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ₹900 ಕೋಟಿ ($100 million) ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ₹4,900 ಕೋಟಿಗೆ ($550 million) ಏರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕಂಪನಿಯ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.