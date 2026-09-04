ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಪಿಎಸ್ ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. 30 ವರ್ಷಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ನಂತರ, ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದರೂ, ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೂ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಯ (Retirement Corpus) ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ (Employees’ Provident Fund - EPF) ಮತ್ತು ಎನ್ಪಿಎಸ್ (National Pension System - NPS) ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 30 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹10,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತನ್ನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು 5% ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ (Step-up) ಸಾಗಿದರೆ, 60 ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ (ಅಂದರೆ 30 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ) ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ NPS ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
EPF ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಮೂಲ ಷರತ್ತು: 30 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ.
ವೇತನದ ಅಂದಾಜು: ಆತನ ಮೂಲ ವೇತನ (Basic Pay) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (DA) ಸೇರಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹83,333 ಇದೆ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, EPF ನಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಂದಾಜು ₹4.4 ಕೋಟಿ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ: EPF ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 8.25 ರಷ್ಟಿದೆ). ಮುಂದಿನ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವೂ ಇದೇ ಬಡ್ಡಿದರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
NPS ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಮೂಲ ಷರತ್ತು: NPS ನಿಯಮಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ (ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ), ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಅಸೆಟ್ ಅಲೋಕೇಷನ್: ಇಲ್ಲಿ 'ಆಕ್ಟಿವ್ ಚಾಯ್ಸ್' (Active Choice) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 75% ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು 25% ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ.
ಗಳಿಕೆ ಅಂದಾಜು: NPS ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಾಸರಿ 12.7% ವಾರ್ಷಿಕ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ, 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ನಿಧಿ ₹5.30 ಕೋಟಿ ದಾಟಲಿದೆ.
ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, NPS ನಿಧಿಯು EPF ಗಿಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹86 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.
ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಹೇಗೆ?
NPS ನಿಯಮ: ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ) NPS ನಲ್ಲಾಗುವ ಒಟ್ಟು ₹5.30 ಕೋಟಿ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ 60% ರಷ್ಟು (ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹3.18 ಕೋಟಿ) ಹಣವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ (Lump sum) ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
ಆ್ಯನುಯಿಟಿ (Annuity) ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ: ಶೇ.40% ಹಣವನ್ನು ಆ್ಯನುಯಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ್ಯನುಯಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜು 6.75% ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹1.19 ಲಕ್ಷ ನಿಯಮಿತ ಪಿಂಚಣಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
EPF ನಿಯಮ: EPF ನಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಸಿಗುವ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?
ಅಂದಾಜು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ, EPF ಗಿಂತ NPS ನಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ NPS ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ (Market Risks) ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ Risk Tolerance, ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಬೇಕಾಗುವ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು EPF ಅಥವಾ NPS ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಅಂದಾಜು ದರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.)