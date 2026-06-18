ಇಪಿಎಫ್ಒ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಯುಪಿಐ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಶೇ. 75ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜೂ.18): ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಎಫ್ (PF) ಚಂದಾದಾರರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಹಣವನ್ನು ಯುಪಿಐ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇಪಿಎಫ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಎಟಿಎಂಗಳ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನೂತನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಜಾರಿ ಕುರಿತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿ
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (NPCI) ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು (Testing) ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿವೆ.
ಶೇ. 75 ರಷ್ಟು ಹಣ ತಕ್ಷಣವೇ ಲಭ್ಯ!
ಹೊಸ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಶೇಕಡಾ 75 ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯುಪಿಐ ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ಯುಪಿಐ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಇದ್ದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪೇಪರ್ವರ್ಕ್ (Paperwork) ಮತ್ತು ವಿಳಂಬ ನೀತಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹಾಗೂ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸದಸ್ಯರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ (Processing) ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
"ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಇಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಔಪಚಾರಿಕ ಕ್ಲೈಮ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಯುಪಿಐ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಗದು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಜೀವಮಾನದ ಉಳಿತಾಯದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ದೃಢೀಕರಣ (Authentication) ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲಿನ ಅಸಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬಾಂಬೆ ಲಾ ಚೇಂಬರ್ಸ್ನ ಪಾಲುದಾರರಾದ ಸೌಮ್ಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅಪ್ಡೇಟ್: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?
ಖಾಸಗಿ ಹಣಕಾಸು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ 'ರೆಡ್ಯೂಕ್ಯೂ' (RedoQ) ನ ಸಿಇಒ ದೀಪಾಲ್ ದತ್ತಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 'ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0' ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ.
"ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ (PF) ಉಳಿತಾಯವೇ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾಸು ಆಸ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಈ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಗದದ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯುವಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಯುಪಿಐ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣದ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದು ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ವೇಗ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ದತ್ತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ನೈಜ-ಸಮಯದ (Real-time) ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕಸ್ನೇಹಿ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ದೇಶ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ನಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಭಾರತೀಯ ಔಪಚಾರಿಕ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.