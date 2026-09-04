ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಕೋವಿಡ್ ಮತ್ತು AI ಅಡಚಣೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಟೊರಾನಿ ಕಂಪನಿ 97 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನೂ ವಜಾಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಇಒ ಮೆಲಾನಿ ಡಲ್ಬೆಕೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ.
97 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೂ ವಜಾಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ! ಈ ಸಿಇಒ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂತ್ರವೇನು?
ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಉದ್ಯಮದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ (AI) ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಟೊರಾನಿ ಕಂಪನಿಯ ನೀತಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ತನ್ನ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಇಒ ಮೆಲಾನಿ ಡಲ್ಬೆಕೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆ
1925ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಟೊರಾನಿ, ಸುವಾಸನೆಯ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹಾ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ, ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ, ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಮಾಡದಿರುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
2022ರ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಕುರಿತ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಡಲ್ಬೆಕೊ, “ನಮ್ಮ 97 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ವಜಾಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು: “ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.”
ಉದ್ಯೋಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೇ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆಧಾರ
1991ರಲ್ಲಿ ಟೊರಾನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಡಲ್ಬೆಕೊ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ಕುಟುಂಬೇತರ ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಟೊರಾನಿಯ ಆದಾಯ 650 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ವ್ಯವಹಾರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರುವ ಡಲ್ಬೆಕೊ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. “ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ” ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
‘ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ’
ಡಲ್ಬೆಕೊ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ತಡೆಯಬಹುದಾದವು. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಮಾಡಿದ ಅತಿಯಾದ ನೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಟೊರಾನಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಾವಧಿಯೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಧಾರಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
AI ಯುಗಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂದೇಶ
AI ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಾಗ, ಡಲ್ಬೆಕೊ ಅವರ ನಿಲುವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಗುರಿಗಳಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಟೊರಾನಿಯ ಕಥೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ವಿಶ್ವಾಸವೂ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.