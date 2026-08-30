ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ರಾಗಿಗುಡ್ಡದಿಂದ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 18.5 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಹೊಸ ಟೋಲ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ₹18,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ರಸ್ತೆಯು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ನೈಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಾದ ರಾಗಿಗುಡ್ಡ ಮತ್ತು ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 18.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಹೊಸ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ನೀವು ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ!
ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ?
ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (B-SMILE) ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಬಿಡ್ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಈ 18.5 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯು ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ.. ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ BWSSB ಪೈಪ್ಲೈನ್ ರಸ್ತೆಯ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಮೆಟ್ರೋ ಹಸಿರು ಲೈನ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಕೊನೆಗೆ ಕನಕಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೈಸ್ (NICE) ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿದೆ.
ಟೋಲ್ ಆಧಾರಿತ ಮಾದರಿ
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಟೋಲ್ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿರುವ 126 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ 13 ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹದ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಟೋಲ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರಾಮರ್ಶೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಟೋಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ. ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಮಿತವಾದ ರಸ್ತೆ ಅಗಲದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆ ಮದ್ದಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
₹18,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಬೃಹತ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸಂಚಾರದ ವೇಗಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಟೋಲ್ ಹಣ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.