ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪೆರಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ 'ಯುರೇಕಾ' ಎಂಬ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಉಭಯಚರ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಿಮಾನವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾಯು ಸಾಗಣೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ನೀರನ್ನೇ ರನ್ವೇ ಆಗಿ ಬಳಸುವ ಈ ವಿಮಾನವು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ವಾಯುಯಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆಸ್ಪೆರಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ (Aspera Industries) ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾಯು ರವಾನೆಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಸರಕು ತಲುಪಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ‘ಯುರೇಕಾ’ (Eureka) ಎಂಬ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಉಭಯಚರ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪೆರಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಖುಷಿ ಮಿತ್ತಲ್ ಈ ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಯುರೇಕಾ ವಿಮಾನವು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸರಕು ತಲುಪಿಸುವ ಸಮಯವನ್ನು ವಾರಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸವಾಲುಗಳು
ಇಂದಿನ ಜಾಗತಿಕ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಖುಷಿ ಮಿತ್ತಲ್, "ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ಷಮತೆಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸವಾಲುಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಸಾಗರ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಿದರೆ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ; ಅದೇ ವಾಯು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡರೆ ವೆಚ್ಚ ಭಾರಿ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ," ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸುಮಾರು ಶೇ. 80ರಷ್ಟು ಸರಕು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಗಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಗಣೆ ವಿಳಂಬವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು 3ರಿಂದ 6 ವಾರಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು (ಬಫರ್ ಸ್ಟಾಕ್) ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವಾಯು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯ ವೆಚ್ಚವು ಹಡಗಿನ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 20 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದು ಒಂದು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಿತ್ತಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
‘ಯುರೇಕಾ’ ವಿಮಾನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಮಾರ್ಗದ ಆಯ್ಕೆ
ಯುರೇಕಾವನ್ನು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 6,500 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ 1,000 ಕೆಜಿ (1 ಟನ್) ತೂಕದ ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಯತ್ತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಚಲಿಸಿದರೆ 2,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯವರೆಗೆ ಹಾರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರಪಂಚದ 193 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 150 ದೇಶಗಳು ಸುದೀರ್ಘ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿಯೇ ಜಲಮೂಲಗಳ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿವೆ. ಭೂಮಿಯ ಶೇ. 71ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ನೀರನ್ನೇ ರನ್ವೇ ಆಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
1950ರ ದಶಕದ ಹಳೆಯ ಸೀಪ್ಲೇನ್ಗಳು 'ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮಾದರಿಯ ಹಲ್' ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವು ಹಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಎಳೆತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಯುರೇಕಾ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಪವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಹೈಡ್ರೋಫಾಯಿಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಮಾನವು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಟೇಕ್-ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆಯ ಗುರಿ
ಆಸ್ಪೆರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯುರೇಕಾದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಹಾರಾಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿ ಟನ್-ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಸರಕು ರವಾನೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು $1ಕ್ಕಿಂತ (ಸುಮಾರು ₹83) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಈ ವೆಚ್ಚವು 50 ಸೆಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ (ಸುಮಾರು ₹41) ಕೆಳಕ್ಕಿಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ತುರ್ತು ಔಷಧಗಳು, ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ವಾಯು ಸಾಗಣೆ ಕೇವಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಗಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ. "ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವುದು ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಹಾರಾಟ ನಡೆಸದಿರುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಗಣೆ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಧ್ಯೇಯ," ಎಂದು ಖುಷಿ ಮಿತ್ತಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.