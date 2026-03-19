ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಕಾಡ್ತಿದ್ಯಾ 'ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್'? ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಉಡೀಸ್, ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಜೇಬಿಗೇ ಕನ್ನ!
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದ 'ಬಂಕರ್ ಬಸ್ಟರ್' ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕಾದ ಕರಾಳ ಇತಿಹಾಸವಾದ 'ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಯುದ್ಧ'ವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ದುಬಾರಿ ಯುದ್ಧವು ಅಮೆರಿಕಾವನ್ನು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಮಾ.19): ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾ ತನ್ನ 'ಬಂಕರ್ ಬಸ್ಟರ್' ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅತ್ತ ಇರಾನ್ ಮಾತ್ರ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಅದರ ಕರಾಳ ಇತಿಹಾಸವಾದ 'ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ವಾರ್' ನೆನಪಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈನಿಕರ ಸಾವು ಹಾಗೂ ಭೂಗತ ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಾಣಗಳ ನಾಶದಿಂದ ಇರಾನ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮುರಿದಿದ್ದರೂ, ಖಮೇನಿ ಪಡೆಯ ಹಠ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಅಮೆರಿಕಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ 'ಬಿಗ್ ಪ್ಲಾನ್' ನಡುವೆಯೇ, ಇರಾನ್ ಕೆದಕಿರುವ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಯುದ್ಧದ ನೆನಪು ವೈಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.
ಅಂದು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಗಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕಾ, ಇಂದು ಇರಾನ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಹದ್ದೇ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ. ಈ ಮಹಾಯುದ್ಧವು ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಭೂಪಟವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯದ ಕುತೂಹಲ.