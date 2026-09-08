ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್‌ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಬೀರ್, ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆಲಸದಾಕೆ ಮರಿಯಮ್ ಶೇಖ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾಗಿ, ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಮರಿಯಮ್‌ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಲು ಆರಂಭವಾದ ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ₹47 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್: ಮನೆಗೆಲಸದಾಕೆಗೆ ಆಸರೆಯಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ, ಆಕೆಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹ ಅಭಿಯಾನವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಬೀರ್, ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಮರಿಯಮ್ ಶೇಖ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯ ಕಷ್ಟದ ಬದುಕಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು 'GoFundMe' ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಶೋಷಣೆ:

ಅಬೀರ್ ನೀಡಿರುವ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮರಿಯಮ್ ಶೇಖ್ ಅವರನ್ನು 5 ವರ್ಷದ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ದತ್ತು ಪಡೆದ ಕುಟುಂಬವು, ಅವರಿಂದ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಮನೆಗೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ತೀವ್ರ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮರಿಯಮ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಹುಪಾಲು ಹಣವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ಕಪ್ಪು ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ, ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಬದಲು ಕ್ರೂರ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ, ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಬೀರ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮರಿಯಮ್ ಅವರ ಪತಿ ಸಹ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಮರಿಯಮ್ ಬಳಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಉಳಿತಾಯ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಮರಿಯಮ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಆಸರೆಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಅಬೀರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

₹47 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ:

ಮರಿಯಮ್ ಶೇಖ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 4,500 ಪೌಂಡ್‌ಗಳ (ಸುಮಾರು ₹57 ಲಕ್ಷ) ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 257 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಂದ ಸುಮಾರು ₹47 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ (3,688 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು) ಅಧಿಕ ಹಣ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.

ಮನೆಗೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಮರಿಯಮ್ ಸ್ವಂತ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 29,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. "ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾದರೂ ಮರಿಯಮ್ ಸದಾ ದಯೆ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಇತರರಿಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ಮರಳಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ನೀಡುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಎಂದು ಅಬೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.