ಈ ವಾಸನೆಗೆ ಹಾವು ಹತ್ತಿರವೂ ಬರಲ್ಲ.. ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು!
ಮಳೆಗಾಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ, ತೋಟ, ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾಸನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.
ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಎಣ್ಣೆ
ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಎಣ್ಣೆ (Cinnamon Oil) ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ USDAಯ Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾವು ನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ, ತೋಟದ ಅಂಚು ಅಥವಾ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಳಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲವಂಗದ ಎಣ್ಣೆ
Clove Oil ಕೂಡ ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಎಣ್ಣೆಯಂತೆಯೇ ಲವಂಗದ ಎಣ್ಣೆಯೂ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಸಹ್ಯಕರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಹಾವುಗಳು ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಫರ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ವಾಸನೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಹಿತಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹರಡಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಲೆಮನ್ಗ್ರಾಸ್
ಲೆಮನ್ಗ್ರಾಸ್ (Lemongrass) ಕೂಡ ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ citronella ಎಂಬ ಪ್ರಬಲ ವಾಸನೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಸಹ್ಯಕರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮನೆಯ ಗಡಿ, ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಅಥವಾ ತೋಟದ ಸುತ್ತ ಲೆಮನ್ಗ್ರಾಸ್ ಬೆಳೆಸುವುದು ಒಂದು ಸರಳ ವಿಧಾನ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಿ
ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಎಣ್ಣೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ತೊಗಟೆಯಲ್ಲಿರುವ Cinnamaldehyde ಎಂಬ ಸಂಯುಕ್ತವೂ ಹಾವು ನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳ ಬಳಿ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿ ಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಒದ್ದೆಯಾದಾಗ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಚೆಂಡು ಹೂವು
ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಚೆಂಡು ಹೂವು (Marigold) ಬೆಳೆಸುವುದೂ ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಕೆಲವು ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಣ್ಣ ದಂಶಕಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಕೂಡ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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