ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುದುಗಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಈ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಇದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ ನೋಡಿ ನೀವು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡ್ತೀರಿ. ಜೊತೆಗೆ, ನೀವೂ ಕೂಡ ಹೀಗೇ ಮಾಡ್ತೀರ.
ಮನೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ನಿಂದ ಬರುವ ದುರ್ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ದುಬಾರಿ ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ಗಳು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಲ್ಲದು. ಅದೇ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ (ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ)!
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಮೋಡ್ನ ಕೆಳಭಾಗದ ಸುತ್ತಲೂ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿಡುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳಿವೆ? ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸುತ್ತ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕುವುದರ ಉದ್ದೇಶವೇನು?
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ (Natural Absorbent) ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ತೇವಾಂಶ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬಾತ್ರೂಮ್ನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಮೋಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ (ಬೇಸ್ ಭಾಗ) ಯಾವಾಗಲೂ ತೇವಾಂಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಆ ಭಾಗ ಒಣಗಿ, ತೇವಾಂಶ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್: ಶೌಚಾಲಯದ ಸುತ್ತ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೀರಿಕೊಂಡು, ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಲ್ಮಶ ತೆಗೆಯುವುದು ಸುಲಭ: ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂರುವ ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ರಾತ್ರಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ನ ಬಳಕೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಮೋಡ್ನ ಕೆಳಭಾಗದ ಸುತ್ತಲೂ (ಬೇಸ್ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ) ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ತೆಳುವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ (ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ) ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೊರಕೆ ಅಥವಾ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಗುಡಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬಳಸುವುದರ ಮುಖ್ಯ ಅನುಕೂಲಗಳು:
ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತೀವ್ರ ವಾಸನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ: ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ಗಳಂತೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಘಾಟು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು: ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಪದಾರ್ಥ.
ಬಳಕೆ ಸುಲಭ: ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಪರಿಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾತ್ರೂಮ್ ದುರ್ವಾಸನೆ ರಹಿತವಾಗಿ, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಇಂದೇ ರಾತ್ರಿ ಈ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ!