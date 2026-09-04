ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ಎಂ.ಆರ್., ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಆರಂಭಿಸುವ 18 ತಿಂಗಳ ಹಿಂಜರಿಕೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು, ಮೊದಲ ವಿಡಿಯೋ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಡಿಯೋ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಜಾಹೀರಾತಿಗಿಂತ ವಿಷಯದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ (YouTube Channel) ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಹಲವರಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ "ನಾಳೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನೋಡೋಣ" ಎಂದು ಮುಂದೂಡುತ್ತಾ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇಂತಹ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಿಂಜರಿಕೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ಎಂ.ಆರ್. ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಸಾಹಸಮಯ ಹಾದಿ ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿಯೇ ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ನಿಂತು, ಸಣ್ಣ ಅನ್ಎಡಿಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅವರು ಪರಿಣಿತ ತಂಡವೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"Instagram ರೀಲ್ನಂತೆ ಇರಬಾರದಿತ್ತು" – ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ
ತಮ್ಮ ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ನಿರ್ಧಾರದ ಕುರಿತು ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ನಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಚಂದ್ರಲೇಖಾ, "ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರಯತ್ನವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾದ 'ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್' (Instagram Reel) ನಂತೆ ಕಾಣಬಾರದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 'ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಏಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ?' ಎಂಬ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಗ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತಗಳ ವಿವರಣೆ
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲು ಆಳವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಸೂಕ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ವಿಶುವಲ್, ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋದ ವೇಗದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಶ್ರಮಿಸಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸರಿಯಿದ್ದರೂ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀರಸವೆನಿಸುವ ಅಪಾಯವಿತ್ತು.
₹1.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಸಮಂಜಸವೇ?
ಮೊದಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಸುಸ್ಥಿರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬರುವ ಮುಂದಿನ 20 ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೂ ತಲಾ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ 18 ತಿಂಗಳ ನಿರಂತರ ಯೋಚನೆಯ ಸರಣಿಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಈ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮುನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾತರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ನನಗೆ ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯದ ಉತ್ತರ!
ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ಅವರ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: "18 ತಿಂಗಳ ಹಿಂಜರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು 'ಆಟದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಪಣತೊಡುವುದು' ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಡುವುದು, 20 ತಾಸರ್ಪಿಲ್ಲದ ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ" ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಹೀರಾತು ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ: "ಈ ₹1.5 ಲಕ್ಷವನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಬದಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ (YouTube Ads) ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ: ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಚಂದ್ರಲೇಖಾ, "ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ತಂದುಡುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಆಳವಾದ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ವಿಷಯದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ಅವರ ಈ ಮೊದಲ ಹಣಕಾಸು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.