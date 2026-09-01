ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ವ್ಯೂ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಹಾಸ್ಯನಟ ಸಮಯ್ ರೈನಾ, ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣ ವೀಡಿಯೊ ನೋಡಿದರೂ ವ್ಯೂ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅರ್ಥ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯೂಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೈಜ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಕಿಡಿ: ‘ವೀವ್ಸ್’ ಲೆಕ್ಕ ಬದಲಿಸಿದ್ರಾ? ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಿಗೆ ಹೊಸ ತಲೆನೋವು!
ಜನಪ್ರಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಯನಟ ಸಮಯ್ ರೈನಾ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಎಣಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವಿಧಾನದಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ವೀಡಿಯೊ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೀವ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿದರೂ ಲೈಕ್ಸ್ ಏಕೆ ಕಡಿಮೆ?
ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು ಎಂದು ರೈನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಸಂಚಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಲೈಕ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅಸಮಾನತೆಯೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣ ನೋಡಿದರೂ ವೀವ್ಸ್?’
ರೈನಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದೆ ವೀಕ್ಷಕರು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ವ್ಯೂ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ವೀಡಿಯೊ ತೆರೆದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದರೂ ವೀಕ್ಷಣೆ ದಾಖಲಾಗುವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ವ್ಯೂಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ವೀಕ್ಷಕರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಷಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದ.
ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ಚಿಂತೆ?
ವೀಡಿಯೊದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಕೇವಲ ವ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವೀಕ್ಷಣಾ ಸಮಯ, ಲೈಕ್ಸ್, ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ನಂತಹ ಹಲವು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯೂಸ್ಗಳ ಅರ್ಥವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಿಷಯದ ನೈಜ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ರೈನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಇದು ಮೆಟಾ ಮಾದರಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?’
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೆಟಾದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವೇಗದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಎಣಿಕೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ರೈನಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ, ಕ್ಷಣಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಆತಂಕ.
ರೈನಾ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಖ್ಯವೇ, ನೈಜ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯವೇ?
ತಮ್ಮದೇ ಚಾನೆಲ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ರೈನಾ, ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯೂಸ್ ಪಡೆದ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಟೀಕೆಯ ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಳವಾಗಿದೆ—ವ್ಯೂಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಆ ವೀಕ್ಷಣೆ ನಿಜವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಎಣಿಕೆ ಕುರಿತು ರೈನಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.