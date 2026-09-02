ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೆಫೆ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮುಚ್ಚಿದರೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಾಹು ಸೋಲಲಿಲ್ಲ. ₹30 ಸಾವಿರ ಸಾಲ ಪಡೆದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ರೆಸಿಪಿ ಕಲಿತು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಟ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ವೈರಲ್ ರೀಲ್ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಇಂದು ಹರಿ ಹರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ದಿನಕ್ಕೆ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 1,000+ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
₹30 ಸಾವಿರ ಸಾಲದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಕಾರ್ಟ್; ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹25 ಲಕ್ಷ ಟರ್ನೋವರ್!
ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಎದುರಾದಾಗ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿಗೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದೇ ಸೋಲು ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿ ಹುಡುಕುವ ಪಾಠವಾಗುತ್ತದೆ. ಭೋಪಾಲ್ನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಾಹು ಅವರ ಕಥೆ ಇಂಥದ್ದೇ. ಮೊದಲ ಉದ್ಯಮ ವಿಫಲವಾದರೂ, ಅವರು ಧೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಕೇವಲ ₹30 ಸಾವಿರ ಸಾಲದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದು ಅವರ ‘ಹರಿ ಹರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್’ ಉದ್ಯಮ ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯವಹಾರದ ಮಾಸಿಕ ಟರ್ನೋವರ್ ಸುಮಾರು ₹25 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಿದೆ.
ಮೊದಲ ಉದ್ಯಮವೇ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಬಂದ್!
ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೋಪಾಲ್ಗೆ ಬಂದ ಅಭಿಷೇಕ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೆಫೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಕೆಫೆ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಸೋಲು ಅವರ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
₹30 ಸಾವಿರವೇ ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ
ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ₹30 ಸಾವಿರ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಕಾರ್ಟ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಕಲಿತು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ‘ಹರಿ ಹರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
ಒಂದು ವೈರಲ್ ರೀಲ್ ಬದಲಿಸಿದ ಆಟ!
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರ್ಟ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಗತೊಡಗಿದರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ರೀಲ್ ಬಳಿಕ ಭೋಪಾಲ್ನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಜನರು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಸವಿಯಲು ಬರಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಕಾಯುವಿಕೆಯೂ ಅನುಭವದ ಭಾಗವಾಯಿತು; ಕೆಲವರು 30ರಿಂದ 50 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಆರ್ಡರ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್!
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹರಿ ಹರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ 1,000ಕ್ಕೂ ಮೀರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮಾಸಿಕ ಟರ್ನೋವರ್ ₹25 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದೂ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸೋಲಿನಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠವೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಡಿಪಾಯ
ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಾಹು ಅವರ ಕಥೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಕೇವಲ ₹25 ಲಕ್ಷ ಟರ್ನೋವರ್ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಉದ್ಯಮ ವಿಫಲವಾದ ನಂತರವೂ ಕೇವಲ ₹30 ಸಾವಿರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೇ ಈ ಕಥೆಯ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ. ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಿಂತ ಸಣ್ಣ ಆರಂಭ, ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೂಡ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪ್ರಯಾಣ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.