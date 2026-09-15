ಚೀನಾದ 75 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ₹4 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಗಳು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ 10–20 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ವೃದ್ಧ ಗ್ರಾಹಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
₹4 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು… ಮಗಳು ದಾಖಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಬಯಲಾಯ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರ!
ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು? ಆದರೆ ಚೀನಾದ 75 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಇಂತಹ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹4 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಮಗಳು ತಾಯಿಯ ಖರ್ಚಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಈ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಳಿಕ ಅವರು ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
2016ರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ!
‘ಯು’ ಎಂಬ ಉಪನಾಮದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಮಹಿಳೆ 2016ರಿಂದ ಯೋಂಗ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ಚರ್ಮ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಥ್ರೆಡ್ ಲಿಫ್ಟ್, ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಮಸಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಭ್ರೂ ಮತ್ತು ತುಟಿ ಟ್ಯಾಟೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೂ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿರುವುದು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹6 ಲಕ್ಷ!
ಕುಟುಂಬದ ಗಮನ ಸೆಳೆದದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಹೌದು. ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ 10ರಿಂದ 20 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಬಹು-ವಿಧಾನದ ತುಟಿ ಟ್ಯಾಟೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ 39,800 ಯುವಾನ್, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹6 ಲಕ್ಷ, ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ವೃದ್ಧ ಗ್ರಾಹಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಖರೀದಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತೇ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗ ಎದ್ದಿವೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಮಾರಾಟ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೆಲೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ನೈಜ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ.
‘ಅಗತ್ಯವೇ? ಅಥವಾ ಮಾರಾಟದ ತಂತ್ರವೇ?’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಈ ಘಟನೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ನಿಜವಾದ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಳ ನಡುವಿನ ಗೆರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪದೇಪದೇ ಹೊಸ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಕ್ಷೇಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ಅಗತ್ಯ, ಬೆಲೆ, ಪರ್ಯಾಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಪ್ರಕರಣವೂ ‘ದುಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂದೇನಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ.