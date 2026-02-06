- Home
- Life
- Health
- Beauty Tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಇದ್ರೆ, ಪಾರ್ಲರ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಬಿಡಿ… 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಖ ಪಳ ಪಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ!
Beauty Tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಇದ್ರೆ, ಪಾರ್ಲರ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಬಿಡಿ… 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಖ ಪಳ ಪಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ!
Beauty Tips: ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿಸಲು ಪಾರ್ಲರ್ ಗೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಇದ್ರೆ, ಪಾರ್ಲರ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಬೇಡ, ಕಾಂತಿಯುತ ಮುಖ, ಗುಲಾಬಿಯಂತಹ ತುಟಿ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಟಿಪ್ಸ್.
ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪು ನೀಡುವ ಬೀಟ್ರೂಟ್
ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಡಲ್ ನೆಸ್, ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಬಣ್ಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೀಟ್ ರೂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮುಖದ ಹೊಳಪಿಗೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ತಾಜಾ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಥವಾ ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಚರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್
ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸವನ್ನು ಒಂದು ಚಮಚ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ, ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಮೊಡವೆಗಳ ಕಲೆಗಳು, ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸತ್ತ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸ್ಕ್ರಬ್
ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸವನ್ನು ಓಟ್ ಮೀಲ್ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಚರ್ಮವು ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್
ಬೀಟ್ರೂಟ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತುಟಿ ಬಣ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ಕಪ್ಪಾದ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಶೇಡ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಫೇಸ್ ಮಿಸ್ಟ್
ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸವನ್ನು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು DIY ಫೇಸ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.