ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಮಜಾ ಲಿಂಗಂಪಲ್ಲಿ 'ರುಧ್ರ' ಎಂಬ ಧ್ವನಿ ಚಾಲಿತ ಬ್ರೈಲ್ ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 'ಜೇಮ್ಸ್ ಡೈಸನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2026' ಲಭಿಸಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಿ.ಟೆಕ್ (ಇಇಇ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹಿಮಜಾ ಲಿಂಗಂಪಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತನಾಡುವ ಪದಗಳನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ಉಬ್ಬು ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ 'ರುಧ್ರ' ಎಂಬ ಧ್ವನಿ ಚಾಲಿತ ಬ್ರೈಲ್ ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೇರಣೆ
ಕಾಲೇಜು ವತಿಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗ, ಬ್ರೈಲ್ ಬರೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಸ್ ಬಳಸಿ ಪೇಪರ್ಗೆ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮದಿಂದ ಕುಟ್ಟುವುದನ್ನು ಹಿಮಜಾ ಗಮನಿಸಿದರು. ಸತತವಾಗಿ ಒತ್ತುವುದರಿಂದ ಅವರ ಬೆರಳ ತುದಿಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು ಹಾಗೂ ಕಾಗದವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಓದಲು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಬರೆಯಬೇಕಾದ ಕಷ್ಟ ಅವರಿಗಿತ್ತು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರು ಪುಶ್-ಬಟನ್ಗಳ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಮೂಲಮಾದರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದ ಹಿಮಜಾಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳು "ಅಕ್ಕ, ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತುವ ಬದಲಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕವೇ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡೀ ಯೋಜನೆಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.
'ರುಧ್ರ' ಪ್ರಿಂಟರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಮಾತನಾಡುವ ಧ್ವನಿ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅಲೆಕ್ಸಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾತನಾಡುವ ಪದಗಳನ್ನು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಸ್ಪ್ಬೆರಿ ಪೈ ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆ ಪಠ್ಯವನ್ನು ನಿಖರವಾದ ಬ್ರೈಲ್ ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾಗದದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಗದವನ್ನು ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ನಿಖರವಾದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಓದಲು ಸುಲಭವಾದ ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಜೇಮ್ಸ್ ಡೈಸನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2026
ಹಿಮಜಾ ಅವರ ಈ ಮಾನವೀಯ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿನ್ಯಾಸ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾದ 'ಜೇಮ್ಸ್ ಡೈಸನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್' ನೀಡುವ 'ಜೇಮ್ಸ್ ಡೈಸನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2026' ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಹಿಮಜಾಗೆ ₹6 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ದೊರೆತಿದೆ. ಅವರು ಸರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಡೈಸನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಂತಿಮ ಜಾಗತಿಕ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ 'ರುಧ್ರ' ಮೂಲಮಾದರಿಯ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ₹1.5 ಲಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿಸಿ ಅದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ₹50,000 ದಿಂದ ₹60,000ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹಿಮಜಾ ಅವರಿಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲಾ ತರಗತಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇತರರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 'ರುಧ್ರ' ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಆಗಿ ನೆರವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕನಸಾಗಿದೆ.