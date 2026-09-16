ಉದ್ಯಮಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್, ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ
ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪುಗಳ ಶೈಲಿಯು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸೀರೆ ಉಡಿಸುವ ಡಾಲಿ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನರ್ ಅನಿತಾ ಡೋಂಗ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದರು ಸಹ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ ತಂಡದ ಒಡತಿ ಮತ್ತು ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ, ಈ ಪುರುಷ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಭಾರತದ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪಿನಿಂದ ಫೇಮಸ್
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 62 (ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1963ರ ನವೆಂಬರ್ 1) ವರ್ಷ ದಾಟಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಸೊಬಗು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅವರ ಇಮೇಜ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತುತ್ತದೆ.
ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನ ಹೈಲೈಟ್
ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಬಳಿ ಡಿಸೈನರ್ ಉಡುಪುಗಳ ಸಂಪತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ರಹಸ್ಯವಲ್ಲ. ಅವರು ಸೂಟ್ ಅಥವಾ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದಾಗಲೂ ಎಂದಿಗೂ ನೀರಸವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಡಾಲಿ ಜೈನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಡಾಲಿ ಜೈನ್ ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಹೆಸರಲ್ಲ. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು. ಅವರು ಕೇವಲ 18 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು ಎನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು.
ಡಾಲಿ ಜೈನ್ಗೆ ಸಂಬಳ
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡಾಲಿ ಜೈನ್ ಅವರ ಡ್ರೇಪಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚ ₹35,000 ರಿಂದ ₹2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡಾಲಿ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಧರಿಸಿರುವ ಸೀರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಾಳೆ ಹಾಕಿ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಡಾಲಿ ಜೈನ್.
ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಅನಿತಾ ಡೋಂಗ್ರೆ
ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡೇ ಎರಡು ಹೊಲಿಗೆ ಮಷಿನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಹಸ್ರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಅನಿತಾ ಡೋಂಗ್ರೆ. ಇವರು ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಲವಾರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 270 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈವೆಂಟ್ಗೆ 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದರು
ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರಿಗೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಇರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
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